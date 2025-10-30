川習會釜山登場 會談1小時40分鐘後結束 微笑握手成果仍是謎

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球矚目的「川習會」於南韓釜山登場，美國總統川普與中國國家主席習近平在亞太經合會(APEC)峰會場邊，進行了長達1小時40分鐘的會談。根據英國《衛報》報導，會後兩人握手道別，但雙方皆未立即對外發表任何公開評論，隨後各自乘車離去。

這是川普與習近平自2019年以來的首次面對面會晤，旨在為陷入緊張的美中貿易戰尋求休戰方案。

報導指出，中方與會官員包括外交部長王毅、中央辦公廳主任蔡奇、國務院副總理何立峰等人。美方與會者則有國務卿魯比歐(Marco Rubio)、財政部長貝森特(Scott Bessent)、商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)等內閣成員。

香港《南華早報》報導，會談結束後，現場直播畫面顯示，川普與習近平一同走出釜山金海空軍基地內的會場，兩人面帶微笑，並在道別前進行了最後一次握手。川普更在習近平轉身前，輕聲對其耳語了幾句話，並親自將這位中國領導人送至他的座車旁。

魯比歐等美方官員在離開會場時，也被鏡頭捕捉到面帶微笑。然而，截至目前，雙方代表團皆未就此次會談的具體成果發表任何正式聲明。

在會談期間，台灣外交部長林佳龍則向媒體表示，對台美關係抱持「信心」。

