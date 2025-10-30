川習會釜山登場! 習近平先拋善意 : 中國發展與「讓美國再次偉大」並行不悖

中國國家主席習近平今 ( 30 ) 日藉由 APEC 領袖峰會在韓國釜山與美國總統川普舉行會晤。 圖:達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 中國國家主席習近平今 ( 30 ) 日藉由 APEC 領袖峰會在韓國釜山與美國總統川普舉行會晤。這次會面，兩國元首將討論稀土、晶片、大豆等議題。中方也希望川普明確表態反台獨，而川普會如何表態將是全球矚目的重點。

習近平指出，川普總統當選以來，我們 3 次通話，多次互致信函，保持密切聯繫，共同引領中美關係保持總體穩定。前幾天，兩國經貿團隊在吉隆玻舉行了新一輪磋商，就解決各自當前的主要關切達成基本共識，也為我們今天的會晤提供了必要條件。

習近平稱，中美兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，他和川普總統作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。

習近平強調，中國的發展振興同川普總統要實現的「讓美國再次偉大」( MAGA ) 是並行不悖的，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮。中美兩國應當做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。他願繼續同川普總統一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為中美兩國各自發展營造良好的環境。

這次會面，兩國元首將討論稀土、晶片、大豆等議題。中方也希望川普明確表態反台獨，而川普會如何表態將是全球矚目的重點。 圖:達志影像/路透社