川習會釜山登場！見面先握手寒暄 川普笑稱習近平是「強硬的談判者」

美國總統川普與中國國家主席習近平在釜山見面。（翻攝自@RapidResponse47 X）

美國總統川普與中國國家主席習近平今（30日）抵達南韓釜山金海空軍基地（Gimhae Air Base），正式展開新一輪高層會談。兩人在鏡頭前握手寒暄，象徵中美兩國在歷經數月緊張後，雙方關係可能出現轉圜。

綜合外媒表示，川普在會前說「毫無疑問，這次會面一定會非常成功」，但也笑指習近平是一位「非常強硬的談判者」，還打趣說「這可不是什麼好事」。習近平則回應，「很高興再次見到你」。

有記者追問這次會談是否會簽署貿易協議，川普回應「有可能」，並強調兩人關係一向良好，「我們很有默契，關係一直都很好。」

中國國家主席習近平在會中表示，儘管中美之間觀點不盡相同、難免出現摩擦，但這屬於「正常現象」。他強調：「中美兩國國情不同，難免有一些分歧。作為世界前兩大經濟體，時而出現摩擦很正常。面對風浪與挑戰，我和川普總統作為掌舵人，應該把握方向、駕馭大局，讓中美關係這艘大船穩健前行。」

習近平指出，中國的發展與美國「再次偉大」是相輔相成的，兩國應成為「夥伴與朋友」。他並透露，雙方經貿談判團隊已在部分議題上達成基本共識，顯示雙邊關係有望迎來新契機。

此外，習近平也表態願與川普攜手，為中美關係打下堅實基礎、營造有利於兩國發展的氛圍。會中他不忘讚揚川普在國際事務上的斡旋角色，特別提到其促成加薩停火及協助泰柬邊境局勢穩定的努力。習近平強調，中方正以自身方式為解決地緣政治熱點問題貢獻力量，呼籲中美兩國應共同承擔大國責任，為世界和平與穩定作出更大貢獻。

隨後媒體被請出會議室，川普與習近平雙邊會談轉為閉門進行。

警方嚴防抗議 反中YouTuber直播車遭攔

峰會舉行期間，釜山金海機場周邊警戒森嚴，警方出動大量人力防範抗議活動。1名親美反中YouTuber駕駛裝有擴音器的直播車，試圖接近習近平車隊預定路線時，遭警方攔下並強制掉頭離開。

川普神情緊繃 習近平表情冷峻

隨行媒體指出，川普在亞洲行期間多半神情輕鬆，但今日在會場前顯得明顯緊繃，反映出這場會談的重要性與高風險。習近平則在公開露面時神情冷峻，未流露情緒。

川普前一日仍表示對談判「相當樂觀」，但當媒體問他是否可能在今日簽署協議時，他僅以「可能吧（Could be）」簡短作答。

此次會談，美中雙方高官齊聚。（翻攝自@RapidResponse47 X）

雙方高層齊聚 重量級官員隨行

此次會談，美方陣容包括國務卿魯比歐、美國貿易代表格里爾、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、白宮幕僚長威爾斯，以及駐中大使珀杜。

中方則由中央辦公廳主任蔡奇、外交部長王毅、副外長馬朝旭、副總理何立峰、商務部長王文濤與國家發改委主任鄭栅潔陪同出席。

談判焦點鎖定貿易與科技戰

外界關注此次「川習會」是否能為持續多年的中美貿易戰劃下句點。儘管雙方在5月達成暫時停火協議，但美國仍持續限制中國取得輝達（Nvidia）高階運算晶片，中方則以收緊稀土出口、暫停採購美國大豆等作為反制。

此外，中資短影音平台TikTok在美國的未來發展，也被列入本次議題之一。

習近平手握強勢籌碼 北京策略「以升級換緩和」

分析指出，習近平此次以更強勢姿態進場。北京近月來採取「以升級換緩和」策略，透過稀土出口管制、貿易多元化布局與農產品採購調整，提升經濟抗壓力。

有專家指出，習近平已從川普第一任期吸取教訓，明白中國經濟既可作為「劍」亦能作為「盾」，在面對美國經濟施壓時既能反擊、也能防禦。

中國市場樂觀反應 上證指數衝破4000點

受市場對「川習會」寄予厚望影響，中國上證綜合指數本週突破4000點大關，為2015年以來首見，並於今早盤再度上攻至4021點。

這波漲勢受到上週末美中官員於馬來西亞進行貿易磋商的激勵，雙方達成框架性協議，帶動亞洲股市與美股期貨同步上揚。

截至目前，上證指數今年累計上漲約20%，部分漲幅來自AI概念股熱潮，尤其是中國AI新創公司DeepSeek的成功，推動投資人信心。

