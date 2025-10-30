中央社

川習會釜山登場 金海機場附近維安森嚴 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

川習會30日舉行，會談地點推測可能在金海國際機場旁的空軍設施翼峰樓舉行，周邊道路一早就部署警力維安。

中央社記者廖禹揚釜山攝 114年10月30日

川習會釜山登場 金海機場附近維安森嚴 川習會30日舉行，會談地點推測可能在金海國際機場 旁的空軍設施翼峰樓舉行，周邊道路一早就部署警力 維安。 中央社記者廖禹揚釜山攝 114年10月30日
川習會釜山登場 金海機場附近維安森嚴 川習會30日舉行，會談地點推測可能在金海國際機場 旁的空軍設施翼峰樓舉行，周邊道路一早就部署警力 維安。 中央社記者廖禹揚釜山攝 114年10月30日

