川習會開場 台美關係面臨大考驗

回顧2025年，美陸台關係剪不斷理還亂，關稅戰與川習會牽動三方關係的合縱與連橫。釜山「川習會」的召開，讓美陸貿易對立短暫休兵，更標誌雙邊關係重回穩定正軌，台美貿易協議則遲遲談不攏，加上掏空台積電疑慮下，台灣社會瀰漫一股「疑美論」。

賴清德總統將大陸定位為「境外敵對勢力」，讓本就低迷的兩岸關係雪上加霜。北京則是反獨、促統力道更加激烈，在國際社會大打「聯大2758號決議案」法律戰，進一步壓縮中華民國存在空間。

展望2026年，美陸台關係也將以「川習會」為開場。川普明年4月訪陸，有助延續貿易休兵紅利；與此同時，川普政府將面臨期中選舉的考驗，在權衡穩定有助拉抬美方經濟，美陸「友誼大船」料將平穩前行。

但台美關係則相對充滿變數，台美貿易協議成果將左右台灣社會的「親美／反美」立場，加上台灣內部政黨惡鬥，台美關係難有新亮點，還可能面臨「大風大浪」的考驗。

中共二十一大將在2027年登場，預料北京將以「維穩至上」，在此之前，或許能讓劍拔弩張的兩岸關係「喘一口氣」。