川習會開場 民進黨中國部主任：讓習上談判桌 川普表面就贏了。

民進黨直播節目「瑩在國際」，談到今天川習會，民進黨發言人韓瑩指出，川普形容習近平是「強硬的談判者」，習近平態度相對軟一點，希望中美關係可以穩定向前；民進黨中國部主任吳峻鋕表示，兩者強弱、認定都不一樣，川普認定對方是談判者、是對手。可是習近平對川普講說希望是夥伴跟朋友，其實就差很多。但對川普而言，讓習上談判桌，表面就贏了。

至於這次川習會，吳峻鋕說，要最後才會知道，不過他認為，不止習近平對川普有所誤判，川普的美國政府對習近平現在現在的狀況也不是完全判斷正確，所以他才會認為，讓習近平上談判桌，是美國得到表面的勝利，可是習近平是不會遵守約定的。所以說雙方都有一定程度的誤判。

吳指出，其實這是川普第二個任期來的第一次，但是上一個任期其實有見過好幾次面，包括習近平去美國訪問、川普去中國訪問，以及2019年在日本G20的領袖高峰會。今年以來，通過30電話，但是都還沒有見面，那所以這一次的見面眾所矚目，但他認為，這一次兩雙方的策略是不太一樣的。

吳說，這一次的策略，川普基本上只要是讓習近平上談判桌，「就是他獲勝了」。因為習一直不上，只要達成部分的協議，例如稀土、或芬太尼等有一點的協議，就可以回國說，「我有想辦法讓習近平現在來談」,但習近平對於川普的判斷是，川普接下來要選舉，撐不久，而且關稅措施在美國的司法體系裡面正在審判。

吳說，所以過去這半年到一年，可以看到美國這一方面是全力鋪陳川習會，只要讓習近平上談判桌，川普就認為自己贏了；但是中方是一直虛與委蛇不願意正面回應，一直到最後連要不要見面都拖到最後關頭才勉強回應，就是以拖待變。如果真的被逼上談判桌，那就是騙,就是大家這個過去也好多好多支經驗，川普跟這個習近平簽了協議之後，其實中國方面都不會兌現。

至於川習會成功還是失敗。吳說，目前看起來是，川普至少贏了表面，因為習近平上談判桌，但是接下來會不會有協議？內容是什麼？就要等結束。

韓瑩表示，根據以往的經驗就是，中國方面釋出的內容跟美國白宮釋出的內容其還有解讀也會不一樣。

至於川習會前，川普受訪表示，「台灣就是台灣」；吳認為，現在是不支持台獨也不在美國的官方的網頁上，有兩個可能性，一個是就是，中國方面希望至少放回去（網頁），第二就是，去年以來，美國一直要逼中國上談判桌，中國的做法當然是全面性的展開政治作戰。

他說，最著名的例子就是九月份的華爾街日報報導，有記者問華府，中國現在在操作，希望川普在川習會時講反對台獨。這個其實是一個試探。此外，這個試探的過程，反對台獨變的議題就成為一個效果，他認為，這就是認知作戰的非常重要的一環。

韓瑩也表示，川普說的「Taiwan is Taiwan」，暗示美國絕對不可能在台灣議題上面對中國有任何的讓步，這算是一劑強心針。在這之前也有講說，不會放棄對台灣的支持，這是一個很清楚的表態。

由於川普之前先與日本首相高市早苗見面；吳認為，相較川普與習近平的對話，與日本才是真正情誼的。

