川習會隔天就提到台灣！董軍：統一勢不可擋

[NOWnews今日新聞] 中國國家主席習近平與美國總統川普（Donald Trump），昨（30日）在韓國釜山舉行全球矚目的「川習會」，川普在2人會晤前，曾說到「台灣就是台灣」，並在與習近平會晤後火速對記者表示，2人沒有提到台灣，而中國官媒《新華社》會後發布的通稿，同樣隻字未提台灣。不過今天（31日）在馬來西亞出席第12屆東協防長擴大會的中國國防部長董軍，在與美國國防部長赫格塞斯會談時，就又老調重彈，強調與台灣的統一勢不可擋。

根據中國國防部官網聲明稿，董軍在會晤時提到，川習2人於韓國成功會面，針對下階段中美關係穩定發展，做出戰略指引，2國完全可以相互成就、共同繁榮，所以美中的防務部門也要以實際行動落實元首共識，發揮高層戰略溝通的示範帶動作用，建構平等尊重、和平共處支撐、穩定的兩軍關係。

接著，董軍將話題帶到台灣，重申台海兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢，敦促美國在有關台灣的問題上，要謹慎行事、旗幟鮮明反對「台獨」。

董軍強調，中國致力於和平發展，但也堅決維護國家安全利益，對於侵權挑釁行為，有充分實力能從容應對，希望美國把「不遏制中國、不尋求衝突」的表態，落實到具體行動上，與中國一起為區域和世界和平安全注入「正能量」。

