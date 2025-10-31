川習會隔日提台灣！美防長重申印太勢力平衡 董軍：統一是不可阻擋的歷史大勢

美國國防部長赫格塞斯今與中國國防部長董軍舉行會談。（翻攝自@SecWar X）

美國國防部長赫格塞斯今（31日）於馬來西亞吉隆坡出席第12屆東盟防長擴大會議期間，與中國國防部長董軍舉行會談。赫格塞斯強調，美國對中國在南海、台灣周邊及印太地區盟友與夥伴的活動持續關切。

赫格塞斯在社群平台X發文表示，此次會談「良好且富有建設性」，並重申美國對印太地區勢力平衡的重要性。他強調，美國不尋求與中國發生衝突，但將持續堅定捍衛自身利益，確保在區域具備執行此職責的能力。赫格塞斯指出，此次會談是繼今年9月9日兩人首次視訊會議後的延續，美方將持續與中國人民解放軍就共同關心議題進行討論。

中國國防部發布消息稱，董軍在會談中重申，台海兩岸統一是「不可阻擋的歷史大勢」，並呼籲美方在台灣問題上謹言慎行，旗幟鮮明反對「台獨」。董軍指出，中國致力於和平發展，同時堅決維護國家安全利益，對侵權挑釁行為有充分實力從容應對。他希望美方能將「不遏制中國、不尋求發生衝突」的表態落實於行動，與中國共同為地區和世界和平安全注入正能量。

董軍還提到，中美兩國元首在南韓會晤後，就兩國關係穩定發展達成戰略共識，並指導兩國防務部門以實際行動落實共識，推動高層戰略溝通、政策互信及軍事交流，構建平等尊重、和平共處、穩定正向的關係。

據《CBS News》報導，美國印太司令部本週已針對中國在南海的近期行動下令進行「武力展示」，目前尚不確定行動是否實施，但被視為一種選項。另一方面，中國持續在南海爭議水域與菲律賓發生衝突，並在台灣海峽進行軍事活動。

赫格塞斯近月來持續遊說印太地區盟友與安全夥伴增加國防支出，以應對中國在區域日益增強的軍事影響力，並警告各方應加速準備以應對可能的台灣安全危機。他也在日本會見日本防衛大臣小泉進次郎，討論美日合作對於遏制中國擴張的重要性。

