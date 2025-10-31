川習會隻字未提台灣！ 美兩黨議員：不意外

美國總統川普和大陸國家主席習近平的會談，從川普很肯定的說會談到台灣，到變成可能中方會提起，在會後卻是完全沒提台灣，美國兩黨議員雖然表示不意外，但民主黨議員希望，能聽到川普重申美國既有的政策，對台灣再保證。

美國總統川普與大陸國家主席習近平的會談出人意料地完全未提及台灣議題，引起美國政壇關注。雖然川普在會前曾多次表示可能會談論台灣，前美國官員也指出北京方面通常會在會談中提及台灣，但這次會談結束後，新華社發布的報導中卻未見台灣相關內容。對此，美國兩黨議員表達了不同看法，共和黨議員強調美國對台灣支持的穩固性，而民主黨議員則期望聽到川普重申美國對台灣的既有政策保證。

美國兩黨議員對於川普與習近平會談未談及台灣議題表示不意外。共和黨參議員葛雷漢姆表示，他不了解會談中的具體情況，但認為美國對台灣的支持是廣泛且深厚的。參院軍委會首席議員里德則認為，雙方專注於可能達成協議的議題，避開了較具爭議性和棘手的問題。

然而，民主黨參議員斯洛特金持不同觀點，他表示希望能聽到總統至少重申美國現行對台灣的政策，而非完全不談。斯洛特金指出，外界對於川普可能改變政策存在許多疑慮，因此他期望能有再次保證。

拜登政府時期的白宮國安會中國和台灣副資深主任杜如松在接受美國媒體工作者、中國問題專家利明璋訪問時透露，據他所知，過去沒有任何一次美中領導人層級會晤不提及台灣。他表示，至少在拜登政府任內是如此，而在其他政府時期，即使台灣沒有列入正式議程，也始終是議程的一部分。

值得注意的是，此次川習會未提台灣，上次兩人通話的摘要中也都未見台灣相關內容，這顯示目前美中之間存在更多急需解決的問題。專家分析認為，這可能反映了當前美中關係中的優先事項已有所調整，雙方選擇聚焦於其他更為迫切的議題上。

