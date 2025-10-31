川習會難解矛盾 中國用「土豆尼」換關稅降

▲分析認為，川習會或許能讓美中關係迎來一段平穩窗口期，但激烈競爭依然是主軸，彼此的結構性矛盾仍難化解。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平，30日在韓國釜山舉行長達1小時40分鐘的「川習會」，雙方主要針對經貿問題達成部分共識，不過不少外媒都分析，美中關係或許能迎來一段平穩期，但激烈競爭依然是主軸，彼此的結構性矛盾仍難化解。

星媒《聯合早報》引述新加坡南洋理工大學、公共政策與全球事務副教授駱明輝分析，認為從美中雙方發布的資訊來看，它們都選擇性強調對自己有利的內容，像川普在意的是稀土、大豆、芬太尼，這是他需要向美國國內和農業州選民交代的事項，所以他便以意義重大的方式談論這些內容，因為他能將它們塑造成談判取得勝利的重大成就。

中國上海復旦大學、國際問題研究院院長兼美國研究中心主任吳心伯也認為，美中在川習會後公布的成果，基本符合預期，中國在意的高關稅暫時解決了，川普關心的「土豆尼」（稀土、大豆、芬太尼）問題也有獲得中國積極回應。

駱明輝並補充道，美中元首後續打算互訪，這是亮點之一，儘管可能還有很多變數，但2國既有這個意願，加上習近平在開場白時，亦強調應讓「中美關係這艘大船平穩前行」，都為穩定2國關係發出積極信號。雖然，中美之間存在結構性矛盾，2國關係的不確定性不可能完全消除，但這次會晤確實為雙邊關係注入穩定劑。

至於雙方能否執行達成的共識，駱明輝坦言還有待觀察，至少中國以「土豆尼」換取美國降低關稅，雙方各有讓步，相當於為貿易戰「踩一下煞車」，但2國結構性矛盾難解，全方位博弈不會消停。

港媒《星島日報》則引述復旦大學中國研究院副研究員劉典的看法，認為本次會晤的核心，是美中經貿關係從「失序風險」走向「重啓與重建」，具有明顯「戰略止損」的意味，2國或迎來「平穩窗口期」。

劉典並指出，過去幾年，美中摩擦多、互信弱，市場與國際社會一直擔心雙方會脫鈎、衝突、爆發技術戰，本次會晤算是把氣氛先拉回「可管理狀態」，重新設立關係基調。雙方都在傳遞「穩定更重要」的訊號，經濟、經貿、AI、反跨境犯罪、全球治理領域將成為新的穩定器。

