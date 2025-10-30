川習會／人民日報打錯習近平名字 網友抓包

美國總統川普和中國國家主席習近平今天(30日)在韓國釜山舉行的會談落幕了。

習近平寫成習近乎

X平台著名帳號「李老師不是你老師」網友投稿，人民日報報導川習會的文章中第一段竟打錯習近平的名字，寫成了：國家主席「習近乎」在釜山同美國總統特朗普(川普)舉行會唔。

將習近平打成「習近乎」，引起大陸網友一陣驚呼，紛紛說不妙了：「準備捲舖蓋走人吧」、「鐵飯碗丟了」，「一失足成千古恨，再回首已是牢獄身」，「下輩子小心點吧」、「編輯RIP」等。

廣告 廣告

但也有人認為不用太大驚小怪：「央視念錯名也就扣500而已。」也有人說，不如用AI寫稿。

中方7人出席談判

另外，在這次川習會中，外界也關注，大陸哪些官員參與了川習會談判？根據直播畫面，在這場美中7對7的談判中，中國一方出席的包括：習近平、外交部長王毅、外交部副部長馬朝旭、國務院副總理何立峰、中共中央政治局常委蔡奇、國家發展改革委主任鄭柵潔、商務部部長王文濤。

美方代表包括川普、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）以及美國駐北京大使龐德偉（David Perdue）。

另外，根據韓聯社報導，在結束川習會後，習近平今天乘專車離開釜山，抵達亞太經合會（APEC）峰會舉辦地慶州市。

習近平將出席APEC峰會，並和韓國總統李在明舉行會談。