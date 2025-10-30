川習會／人民日報打錯習近平名字 網友抓包
美國總統川普和中國國家主席習近平今天(30日)在韓國釜山舉行的會談落幕了。
習近平寫成習近乎
X平台著名帳號「李老師不是你老師」網友投稿，人民日報報導川習會的文章中第一段竟打錯習近平的名字，寫成了：國家主席「習近乎」在釜山同美國總統特朗普(川普)舉行會唔。
將習近平打成「習近乎」，引起大陸網友一陣驚呼，紛紛說不妙了：「準備捲舖蓋走人吧」、「鐵飯碗丟了」，「一失足成千古恨，再回首已是牢獄身」，「下輩子小心點吧」、「編輯RIP」等。
但也有人認為不用太大驚小怪：「央視念錯名也就扣500而已。」也有人說，不如用AI寫稿。
中方7人出席談判
另外，在這次川習會中，外界也關注，大陸哪些官員參與了川習會談判？根據直播畫面，在這場美中7對7的談判中，中國一方出席的包括：習近平、外交部長王毅、外交部副部長馬朝旭、國務院副總理何立峰、中共中央政治局常委蔡奇、國家發展改革委主任鄭柵潔、商務部部長王文濤。
美方代表包括川普、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）以及美國駐北京大使龐德偉（David Perdue）。
另外，根據韓聯社報導，在結束川習會後，習近平今天乘專車離開釜山，抵達亞太經合會（APEC）峰會舉辦地慶州市。
習近平將出席APEC峰會，並和韓國總統李在明舉行會談。
習川會》正式開始 中美雙邊談判進入深水區
【楊日興／韓國釜山報導】（10：20更新）習川會正式開始，根據APEC大會提供影像，大陸國家主席習近平在致詞時向川普釋出善意，隨後直播，顯示習近平、美國總統川普已率雙方高官幕僚正式開始進行雙邊談判，進入深水區。
習近平本周會晤川普 《CNN》：無論結果如何對中都是一場勝利
根據《CNN》的報導，自川普政府重新執政以來，中美經貿摩擦持續升溫。美方持續提高對中國商品的關稅，目前平均稅率超過50%，並針對中國高科技產業與航運業祭出出口管制。作為回應，北京宣布全面擴大對關鍵稀土礦物的出口管制，令華盛頓不安，川普甚至一度威脅將對中國商品加...
川習會登場 會談前紅毯握手 川普稱習「強硬談判者」習近平感謝促成加薩停火
美國總統川普與中國國家主席習近平，10月30日上午在南韓釜山金海空軍基地舉行會談。兩人會談前在紅毯上握手，兩側矗立著美中兩國國旗。 川普對習近平表示：「很高興再次見到你。」他並說兩人彼此十分熟悉，形容習近平是「非常強硬的談判者」，但相信這場會談會「非常成功」。 之後，川普與習近平及雙方幕僚進入會議室，桌上擺放著白藍色花卉裝飾，兩國國旗並列。 出席的美方官員包括財政部長貝森特（Scott Bessent）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）、商務部長魯特尼克（Howard Lutnick）等人。中方與會者則有外交部長王毅、中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰等。 習近平會談前感謝川普「為近期加薩停火協議的達成作出重要貢獻」，但也坦言中美兩國「看法並非總是一致」。他強調雙方應「堅持正確方向」，確保中美關係這艘巨輪能「穩健前行」。 這是自2019年日本大阪20國集團（G20）峰會以來，川普與習近平首次面對面會晤，預計將持續三至四個小時。美國資深官員表示有信心，川普在會談中不會被迫對台灣議題表態，並強調本次焦點將放在中國以關鍵礦產出口管制「挾持全球經濟」。
「川習會」誰在場？美中高層名單曝光 為何選在機場會談原因揭曉
美國總統川普與中國國家主席習近平今天（10/30）上午在南韓釜山展開會談，雙方各有六名官員陪同參與。
