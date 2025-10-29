「川習會」前夕出招！川普批准南韓打造核潛艦 劍指中國、北韓

2025年10月29日，美國總統川普在慶州出席晚宴時，與南韓總統李在明合影。美聯社



美國總統川普在與南韓總統李在明會晤後，今日（10/30）在社群媒體發文表示，美國將分享高度保密的技術，協助首爾建造核動力潛艦，此舉將使南韓加入擁有核潛艦的少數國家俱樂部。

川普（Donald Trump）在自家社群媒體Truth Social發文稱：「我們的軍事同盟比以往任何時候都更堅固，基於這一點，我已批准他們（南韓）建造核動力潛艇」，而非目前機動性遠遠不足的舊式柴油動力潛艦。

川普隨後又發文宣布，南韓的核動力潛艦將在美國費城造船廠建造，聲稱造船業將迎來「巨大回歸」（BIG COMEBACK）。該造船廠在2024年已被南韓造船龍頭「韓華集團」子公司韓華海洋（Hanwha Ocean）收購。

李在明於昨日的會談中向川普表示，希望能推進核燃料再處理的協議，讓南韓擁有核動力潛艦所需的燃料，同時尋求川普同意，讓首爾建造數艘能搭載傳統武器的潛艦，將能大幅減輕美軍的負擔，且使韓美同盟關係「現代化」。

美聯社指出，有關核潛艦項目規模與成本尚不明朗，但南韓在與川普的會談中曾承諾投資1500億美元，用於提升美國造船能力。

美國核潛艦技術被廣泛視為美軍最敏感且高度保密的技術之一，即便近期華府宣布與親密盟友英國及澳洲達成協議、協助取得核潛艦技術，美國仍未直接轉移其核心技術。

川普在社群媒體的發文，正值他即將與中國國家主席習近平會晤前夕。而中國擁有核潛艦，北韓今年3月亦首度公開正在建造的核動力潛艦，兩國可能對南韓和美國構成重大安全威脅。

