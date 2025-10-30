川習會／在韓中國青年：可反習、勿仇中
美國總統川普和中國國家主席習近平今天(30日)在韓國釜山會面，韓國反習團體連日在各地抗議，參與示威的韓籍中國青年觀察，韓國反習近平的氛圍濃厚，但不少民眾會將「反習」情緒，演變成「仇中」，凡是看到像中國人的華人就反感，往後需要讓他們逐漸明白，該反的是習近平，不是中國人。
中共種種舉措 引爆韓國人不滿
川習會30日登場，韓國多個民間團體這幾天陸續在各地舉行反習、反中行動，其中，由「孔子學院真相運動總部」等團體29日在首爾舉辦的「歡迎川普、譴責習近平」集會活動，現場施放高7公尺的大汽球，上頭寫著「不忘六四 推翻暴政」。
他們提到，中國在土地改革、文化大革命和天安門事件中，數千萬人被犧牲；現在對藏族、維吾爾族、蒙古族等少數民族的強制同化政策，以及對香港自由的鎮壓和對台灣的軍事威脅，仍在持續中。
參與集會活動的中國青年池明光，兩年前歸化為韓國人。他說，由於中共會介入韓國選舉，並時常有中國間諜非法用無人機拍攝韓國的軍事基地，或在韓國販毒，種種事件累積起來，激發韓國民眾對中共的不滿，統計顯示，高達8、9成的韓國人有反中情緒，韓國青年組織「自由大學」(Freedom University)更是天天都在各地展開遊行活動。池明光：『(原音)像昨天的這個活動有西藏、維吾爾、蒙古，還有朝鮮族、香港、台灣等等這些，各界一起去合作推進這樣的活動。』
身為中國少數民族的「朝鮮族」，池明光說，不會忘記中共對各民族的打壓，他現在也是「朝鮮族脫離中國聯盟」(Korean Minority Decoupling Alliance from China)和「自由亞細亞聯合」(Solidarity for free Asia)兩個組織的代表。池明光：『(原音)我們「朝鮮族」作為少數民族，在中國也是受到民族的不平等待遇，雖然中國有這個少數民族的優待政策，但是中國的政策是政策，但他不會那麼去實行，所以我也是一再的去把這樣一個真相去暴露出來。』
變成明日香港 韓國社會也憂心
旅居韓國的中國青年「醒酒湯」則談到，韓國人以前講「滅共」，對象是朝鮮共產黨，現在已自然轉換為中國共產黨；而最近在路上都可以看到反共和親共的團體申請懸掛的橫幅標語。
醒酒湯：『(原音)它那個政治宣傳很多會放在馬路的路口，還可能就上、下兩個條幅，一個是保守黨的，另一個是民主黨的，可能就會出現比如說「CCP Out!」這種條幅，就是反對習近平的條幅，甚至還有出現過，「失去了民主主義，我們的明天會變成香港嗎？」就是說我們現在如果一再的跟中國親近的話，明天的我們就是現在的香港，還有這樣的條幅。』
韓國街頭橫幅標語寫著：「自由民主主義消失的香港 我們的未來？」。(醒酒湯提供)
他也發現，每個橫幅在角落都印有二維碼，以便讓韓國民眾更加認識這些團體的理念。醒酒湯：『(原音)就是說他通過網路在造勢，這種吸引年輕人的方式做政治宣傳，有年紀很老的，也有很多新加進來是年紀很小的，受他們宣傳所影響的人。然後在這個極右的一些宣傳下，就感覺洗腦了一些韓國人，他們最近在上半年出現過幾起就是對中國人，主要看你像是中國人，然後你說了中文，哪怕是台灣人說了中文，也會就是莫名上去給揍一頓，有發生過這樣的事件。』
「反共」和「反中」 差很大！
醒酒湯說，雖然這種人不多，但對於住在韓國的華人來說，是挺大的危險，就是極右觀念和種族主義的結合，所以，在韓國也有反右的公民團體，陸續倡導「要跟中國友好」、「中國人是我們的好夥伴」。
池明光也表示，韓國有些年輕人的確像「義和團」一樣，看到中國的人事物就全反。池明光：『(原音)我們現在就是主要把中國真實的一面，就是中國人是什麼樣的狀況？然後中國政府是什麼樣的狀況？中國共產黨是什麼樣的狀況？他們之間什麼關係？然後我們想要的是什麼樣的立場？中國要實現自由民主的話，應該要進行怎麼樣的一些舉措等等這些，我們都跟韓國的各個社會團體、學界等等，我們都在接觸去談，也是一起去合作。』
池明光強調，不是所有中國人都是壞人，很多中國人也受迫害，並尋求自由民主和公平正義，未來希望能逐步讓韓國民眾明白「反習」和「仇中」的差別。
