川習會 學者憂台灣成交易籌碼

美國智庫「外交政策研究所」（FPRI）15日舉行線上研討會，多名與會學者認為，明年4月的「川習會」避談台灣有助降低不確定性，但最壞情況是川普用反對台獨換取經貿籌碼。另方面，戰略學者季北慈亦提醒，陸美關係面臨多項內外變數，但因陸美都希望「川習會」成功，短期內雙方都會維持克制。

富蘭克林與馬歇爾學院政府系助理教授顏維婷表示，最理想的情況是台灣不要被擺上談判桌，因為一旦討論，外界就難以預測談話走向。台大國發所助理教授南樂也有相似看法，指出在理想情境下，美陸可討論降低台海軍事活動，並由美方更清楚界定何謂「現狀」，但考量現實條件，他同樣不希望提及台灣。

外交關係協會研究員薩克斯則提出不同情境的可能性，他認為，「川習會」最佳結果或許是有限軍事降溫，最壞情況則是川普公開表態反對台灣獨立，並以此作為經貿領域的交換籌碼。

南樂指出，「現狀」本身並非理想狀態，而是一種各方都略有不滿、卻暫可接受的妥協。他引用民調結果稱超過8成台灣民眾支持維持現狀，是對現有模糊、未定義狀態的偏好。顏維婷則指出，過去20年維持現狀的關鍵在於美陸台三方對「現狀」的理解一定程度相互重疊。然而，重疊的部分正在縮小，但她仍建議台灣繼續使用「維持現狀」的語言，因為放棄這項表述可能被北京視為脅迫行動的藉口。

除了三人的分析，美國國家亞洲研究局資深研究員季北慈《澎湃新聞》專訪亦指出，印太地區正處於潛在衝突風險上升的階段，未來一年中美關係充滿變數。對於明年中美元首可能出現密集互動，季北慈認同這是雙邊關係的正面訊號，但不宜過度期待傳統外交的穩定運作。他指出，川普作風向來不尋常，由於川普最熟悉的領域集中在經貿，相關議題反而最有望出現具體成果。

至於未來一年中美關係的主要變數，季北慈點出兩大風險來源。其一是美國期中選舉的不確定性，若選情膠著，川普可能傾向透過對中達成某種協議或交易拉抬選情；其二是關係的脆弱性，一旦在未來半年或一年內突發意外，現有的協調機制恐停滯甚至中斷。不過，正因雙方都希望峰會成功，短期內陸美都會維持克制，尤其避免在西太平洋地區升高風險。