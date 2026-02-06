川習會 川普將模糊處理台灣議題

大陸國家主席習近平4日主動致電美國總統川普，從中方透露的訊息看來，習的重點非常清晰，就是要美國「謹慎處理對台軍售問題」；而美方透露的消息中議題比較發散，包括俄烏戰爭、伊朗問題及美中貿易等，這樣的反應顯得川普在顧左右而言他。

習近平主動致電川普有跡可尋，首先，美國在去年12月公布的對台軍售額度過高，象徵美國干預台灣問題的力道加大，令中共很難針對其自身的政策宣示「反對外部勢力干涉」自圓其說。

合理的推判是，在接下來的3年中，美國仍將持續對台軍售，並創下歷史新高，這無疑是對北京多年來反覆強調「反對外部勢力干涉」的重擊。由於2027年中共將舉行二十一大，倘若未能在台灣議題上適時止血，恐將衝擊習近平在二十一大延任的威望，此事非同小可。

廣告 廣告

美國這波軍售賣給台灣82套海馬士火箭系統，使台灣累計擁有111套海馬士，是美國之外，全球擁有海馬士系統最多的國家。而海馬士可以選配不同打擊距離的飛彈，美國這次售台的是「陸軍戰術飛彈」（ATACMS），射程約300公里，火力涵蓋範圍已可達福建沿海的主要港口，對解放軍萬一攻台的集結具源頭打擊能力。

而且美國未來可視台海衝突狀況，改配「精準打擊飛彈」（PrSM），射程超過500公里，則大陸近台灣的幾個主要機場，包括泉州晉江機場、廈門翔安機場、金灣機場、高崎機場等，均在其火力範圍之內。這將大幅減損共軍渡海優勢，動搖中共宣稱「時與勢」站在中共一方的論述。因此對習近平而言，軍售問題必須有所停損。

中方的期待很明確，要美方照顧中方在台灣問題上的需求。不過若從川普透露的通話內容看來，美方並沒有給予習正面回應，而後白宮官員的發言亦傳達出迎合中共的正向訊息，甚至川普依舊批准了《綜合撥款法案》，無償對台軍援。

從這些跡象看來，或許在4月川普訪華時，台灣議題會被放在議程上，但川普對於跟中共談台灣議題欠缺動因，從去年3次「川習通話」以及一次見面時，台灣議題都沒有浮上檯面亦可看出。川普政府甚至在2025年新版的美國《國家安全戰略》中也未如既往地重申「一中政策」、「不支持台灣獨立」。看起來，中方口袋的籌碼引不起川普在台海議題上對「中」承諾的興趣。

雖然川普在釜山與習近平會面時曾說：「習近平是個難纏的談判者。」不過就台灣議題，川普的非典型與難纏程度可能比外界想像的更高。未來的川習會上針對台灣問題，恐仍會持續處於中方急切而美方被動模糊處理的狀態。（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授）