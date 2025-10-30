川習會 川普：沒談到輝達Blackwell晶片

「川習會」今天(30日)落幕，美國總統川普在空軍一號專機上對媒體表示，兩人會談並沒有提到輝達(Nvidia)高階晶片Blackwell的議題。

川普29日表示，與中國國家主席習近平會面時可能會討論到輝達Blackwell銷往中國的議題。由於美國管制輝達晶片銷往中國，輝達只能在中國販售降規版的產品；川普之前的說法激勵AI股表現，但也引發美國AI優勢是否可能被中國趕上的疑慮。

川普今天結束「川習會」，在專機上對隨行採訪媒體表示，「我們沒有討論Blackwell晶片」。路透社報導，川普的回答收回了之前的說法，他前一天說可能會協助輝達出口降規版的旗艦級GPU，這也是AI競爭中的關鍵零組件。

川普之前表示，可能會在「川習會」與習近平討論晶片議題，但最後並沒有討論，這也讓輝達先前希望美、中同意可以批准出售降規版晶片至中國的希望受挫。(編輯：鍾錦隆)