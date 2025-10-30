川習會 川普：稀土問題已經解決

「川習會」落幕，美國總統川普(Donald Trump)今天(30日)在空軍一號專機上表示，稀土管制問題已經解決。美國有線電視新聞網(CNN)報導指出，預期北京可能會放寬稀土出口的管制。

川普在空軍一號上對媒體表示，「所有稀土的議題都已經解決，這也是為了全世界」，「那道障礙已經不存在，稀土議題已經沒有障礙了，希望這個詞短期內可以從我們的字典中消失」。川普也表示，美國將可以繼續購買稀土產品。

中國在全球稀土供應上幾乎佔有壟斷地位，稀土是製造高科技產品，如iPhone或電動車的關鍵原料。中國10月初大幅管制稀土出口，北京當時表示，這是為了回敬華府在9月底對中擴大科技出口管制；美中貿易站當時一度升溫，但是在上週末於馬來西亞吉隆坡的第5輪談判後，美中貿易緊張態勢趨緩。(編輯：宋皖媛)