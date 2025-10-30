川習會 川普：習近平願合作共同終結烏俄戰爭

美國總統川普(Donald Trump)今天(30日)在南韓釜山與中國國家主席習近平舉行會晤。會後川普在空軍一號(Aiar Force One)上接受記者訪問。根據白宮釋出的錄音檔，川普表示，他和習近平討論了烏克蘭戰爭，習近平同意幫忙合作推動終結烏俄戰爭，但他並沒有說明具體的細節措施。

回答記者詢問是否有提到烏俄戰爭時，川普回答，兩人就烏俄戰爭的問題談了許久。雙方同意合作看能有何貢獻，但兩人也都同意，烏俄現在戰況膠著，能做的恐怕不多。他甚至表示，有時候就是只能讓兩邊去打，但習近平會幫忙，美中會合作解決烏克蘭問題。

此時記者再詢問俄羅斯石油的議題。川普回答，兩人沒有真正討論石油問題，只討論了看能怎麼樣讓戰爭結束。川普進一步表示，他努力推動終結烏俄戰爭，出發點是不想看到年輕人喪命。

川普說：「你知道，那不影響中國，不影響我們...我希望結束戰爭只是因為，我不想看到6、7、8千年輕人，大部分都是年輕人，大部分都是軍人喪命。我們又沒付出什麼代價。事實上我們還在賺錢，但我甚至不想談賺錢，這種情況我不在乎賺錢。」

川普表示，由於烏俄戰爭，北約正在向美國購買武器送給烏克蘭；但儘管如此，經過他和習近平的全面討論後，雙方將合作努力讓烏克蘭戰爭問題獲得解決。只是美國總統仍未說明兩人是否有提及任何具體的解決辦法。(編輯：許嘉芫)