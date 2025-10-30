川習會、川習互訪 台灣成輸家

[FTNN新聞網]主筆／單厚之

美國總統川普和中國國家主席習近平昨天在韓國釜山進行了100分鐘的會談，比外界原先預期可能長達3、4小時的會談短了許多，會後沒有舉行聯合記者會，兩位領導人各自上了飛機回家，也沒有發布聯合公告或新聞稿。

川習會結束後，川普被拍到在習近平耳邊講悄悄話。（圖／路透）

乍看可能會覺得雙方談的並不好或沒有達成任何共識，但川普卻在返回佛羅里達的空軍一號上，盛讚與習近平的會晤「令人驚奇」（amazing），並稱這場會談是「滿分10分的12分」。

美中暫時解決了稀土的問題，中方也將對美採購黃豆，美國還下調芬太尼關稅10%，川普還宣布明年4月訪中，之後習近平也會回訪美國，顯然達成了部分的協議，會談的氣氛也不算太差。

這場會談之所以全球矚目，是因為川普過去幾個月一直拿著關稅對世界各國予取予求，只有中國堅持不肯退讓，兩國博奕的勝負，直接影響未來全球經濟的走向。初步看來，習近平這場會談未必有贏，但至少沒有輸，後續兩國還會繼續談談打打很長一段時間。

川普在「川習會」前訪問日韓，在日本和新任首相高市早苗互動熱絡，還說「想要什麼都可以給」，雖然沒有達成實質性的協議，但也替高市做足了面子；川普和剛就不久的韓國總統李在明會面時，除了將韓國輸美汽車關稅降到和日本相同水準之外，還同意南韓需要發展核動力潛艦，減輕了李在明面對國內反對勢力的壓力。

相形之下，賴清德政府就很悶了。高市早苗和李在明都獲得川普的親自「加持」，達成了以投資換降稅的協議，而台灣卻什麼都沒有，關稅還是一樣高、晶片產業一樣要搶，卻沒有換得任何實質的承諾，CNN還傳出台灣要換駐美代表來強化與川普政府的互動。

賴清德天天高唱「民主同盟」，甚至還要「脫中入北」，結果川普卻稱讚習近平是「偉大國家的偉大領導人」、「能和我的老朋友見面，真是莫大的榮幸」。「川習會」上沒談到台灣，並非川普挺賴清德政府，而是美中都不認為台灣有重要到可以上這次談判的「菜單」。

川普說明年4月要訪中，之後有習近平的回訪，至少在明年中以前，美中之間會一直忙這件事，台灣隨時有被放上菜單的危險，台美關係能夠不退步就要阿彌陀佛，很難有任何的進展，關稅談判大概也是一樣。

賴清德前天在主持將官晉升授階典禮時，首次公開表示「反對推進統一」，說「投資國防就是投資和平」。但實際上，買再多的武器，也躲不掉川普賣台的風險，也無法確保台灣不會像烏克蘭、巴勒斯坦那樣被川普放棄。賴清德的話越講越重，反映的是美中局勢對台灣越來越不利，但賴清德仍堅持要一條路走到黑。

未來大半年的時間，美中都會持續你進我退的探戈，而早早「all in川普」的賴清德政府卻只能眼睜睜的看著局勢的演變，沒有任何挪移、改變的能力。當川普和習近平「哥倆好」的時候，所有「脫中」、「抗中」的訴求，都會變得蒼白無力，甚至像是一種笑話和反諷。

川習博奕誰輸誰贏還不明朗，但只能站在局外對空氣喊話的台灣，大概已經確定是輸家。

