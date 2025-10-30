川習會「從未提及台灣」！川普宣布習近平簽為期一年貿易協議、稀土出口解禁

全球關注的川習會在1小時40分鐘的會談後落下帷幕，美國總統川普表示，順利與中國國家主席習近平達成不少協議，包括簽署一份為期一年「可定期延長」的貿易協議、對中關稅調降、恢復購買美國黃豆，其中關鍵的稀土議題，中國將解除出口管制。被問及台灣議題，川普則回應會上「從頭到尾皆未提到」；不過，目前雙方均未發布任何關於會談的立即聲明。

川普在會後直言，此次兩人的會談令人驚嘆，期間做出了許多決定，並認為如果滿分10分，這場會談就是12分。

川普表示，已與習近平達成協議，其中包括與中國簽署為期一年的貿易協議，該協議採取「定期性」方式來延長；中國的關稅將從57％降到47％；國際關注的稀土議題也達到共識，將結束出口限制；中國將繼續購買美國黃豆。



川普在受訪時也說，會在明年四月訪問中國；而習近平也「將於那之後」（sometime after that）訪問美國。而關於台灣問題，川普說，兩人會談中「從頭到尾未提及台灣」。他同時說到，將與習近平一同在烏克蘭議題上合作。



目前中美雙方在會後未發布任何關於會議的立即聲明，川普隨後乘坐空軍一號返回華府，結束此任期首次的五天亞洲行程。

(圖片來源：新華網)

