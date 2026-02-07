「川習會」恐破局 川普規劃新一波6千億對台軍售

外媒曝川普政府規劃新對台軍售。（資料圖／美聯社）





美國總統川普和中國國家主席習近平，4號才進行16分鐘的通話，中方表示有對川普提及台灣，並且要求「要審慎處理軍售」，但沒想到，外媒引述知情人士報導，川普政府正在規劃新一波的對台軍售，金額超過台幣6千億元，而金融時報也分析，川普原本預計4月要訪問北京，這趟行程恐怕會受到對台軍售衝擊，最嚴重可能破局。

海馬士多管火箭系統，發射飛彈直衝天際，去年美國川普政府批准，史上規模最大的單一對台軍售案，最大亮點就是在烏克蘭戰場屢屢建功的海馬士，射程300公里，能從源頭阻擊共軍，而在最新的川習通話，中方也特別提到這一點。

廣告 廣告

央視新聞主播：「台灣問題，是中美關係中最重要的問題，台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去，美方務必慎重處理，對台軍售問題。」

針對16分鐘的通話，中方強調，有正面對美國提起對台軍售，要審慎處理，但沒想到一個轉身，《金融時報引述8名知情人士說法指出，川普政府為台灣規劃新一波，包含4套系統的武裝軍售方案，最終金額仍在浮動，但推估最高可能衝上200億美元，約新台幣6318億元。

川普這個動作，被認為恐再度讓雙方關係趨於緊繃。川普發文表示，將於今年4月訪問中國，並提及台灣、俄烏戰爭及伊朗現況等議題。

原本4月才準備要踏上中國領土，但現在這項軍售，中國警告有可能導致，國是訪問破局，但就在此時，白宮的另外一項動作，時間點非常微妙。白宮網站洋洋灑灑列出，川普最新行政命令，規定美國軍售武器交付順序。

其中兩個重點最受關注，未來美國軍售，將不再採取過去「先到先得」的模式，而是優先供應給國防預算投入較高，且在區域內具有關鍵戰略地位的盟友，預算高者能夠先得到，在美中台關係敏感之際，這樣的訊息似乎在對台灣喊話。

更多東森新聞報導

美股大反攻！道瓊狂噴逾1200點 首度站上5萬點

描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普分享歧視影片後火速刪文

川普被爆將承認有外星人 時間點曝光

