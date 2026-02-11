「川習會」憂施壓對台軍售？賴清德：中國極力阻擋但「目前這筆軍購不變」

總統賴清德上午率副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹和三軍司令在總統府主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，呼籲立法院儘速審查1.25兆國防特別預算條例。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平日前通話，並觸及台灣軍購議題，外界擔憂，北京會利用四月的「川習會」施壓美方凍結軍售。對此，總統賴清德今（11）日表示，「目前為止政府所接收到的訊息，這筆軍購沒有改變，固然中國極力阻擋」。

賴清德今上午主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，包括副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將、陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將全數到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。

賴清德表示，川普的確之前跟習近平通話提到台灣的軍購問題，但是這份軍購從顧立雄和梅家樹的說明，是非常切合台灣防衛的需求，不僅有助於保護我國，也有助於穩定印太的和平，是非常重要的國防預算。

賴清德說，美國的國家安全戰略報告有特別強調四個重點，第一，美國希望能夠顧及本身的國土安全；第二，美國將把力量移到印太、穩定印太，避免中國勢力的擴充，危急印太的穩定；第三，希望集體防禦責任分攤；第四，美國希望再工業化。

針對集體防禦責任分擔，賴清德表示，台灣、日本、韓國、菲律賓甚至印度都有在做，美國本身也有，美國今年的國防預算將近一兆美元，且2027年預計高達1.5兆美元。他說，世界民主陣營包括美國、印太、歐洲，都在提高國防預算，就「目前為止政府所接收到的訊息，這筆軍購沒有改變，固然中國極力阻擋」。

賴清德提及，2005年當時的軍購，就是後來在野黨沒有支持，在程序委員會擋了69次，最終該軍購案就流產。他希望在日益複雜的區域情勢裡面，中國的威脅愈來愈嚴重，台灣這筆國防特別預算一定要順利通過，這代表台灣的決心，也代表台灣善盡國際社會的責任，「我們也不希望台灣成為印太和平穩定的破口，這是大家的共識」。

