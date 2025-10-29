「川習會」敲定明上午10時於韓國釜山登場 習近平後天將會日首相高市早苗

即時中心／徐子為報導



正展開亞洲行的美國總統川普，行前就向外界透露此趟「最終站」將與中國國家主席習近平在南韓面對面會談，不過中方都未正面證實。直到今（29）日下午，中國官方證實川習會明（30）上午登場，今晚白宮進一步證實時間是明上午10時舉行。另外，中方也預告後（31）天習近平也會與日本首相高市早苗會晤。





川普早在9月19日即宣布，他將在韓國慶州舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會與習近平會面。然而，10月21日他在白宮與共和黨籍參議員共進午餐時又說，「（這場會談）也許不會發生，情況可能有變」。



相較於川普早已宣布且一度反覆，中國方面直到今天之前，都未對APEC峰會期間是否舉行「川習會」表態。直到今下午，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上才正式證實川習會成定局，「經中美雙方商定，國家主席習近平將於當地時間10月30日，在韓國釜山同美國總統特朗普（川普）舉行會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。」



此次川習會，除了美中貿易爭端，台海問題也是國際關注焦點。川普今在空軍一號上受訪時，被問到台灣議題時向記者表示，「我不知道我們甚至會不會談到台灣。我不確定。他（習近平）可能會想問。但沒什麼好問的。台灣就是台灣（Taiwan is Taiwan）。」而我國總統府則表示，樂見美中領袖展開交流對話，任何能降低區域衝突發生的努力，我們都正面樂觀看待。



另外，中方也宣布，本週五習近平將與高市早苗舉行首次會晤，當天恰逢在南韓召開的亞太經合組織（APEC）峰會。據了解，挺台立場堅定的高市早苗，將強調台海和平穩定必要性，並對中方在東海日益頻繁的軍事活動表達關切。





