即時中心／綜合報導

根據美國媒體《Politico》引述三名知情人士報導指出，美國總統川普將在4月第一週訪問中國，於北京和中國國家主席習近平舉行峰會。兩人在去年秋天於南韓見面後，川普便不斷對外表示將在4月訪中，然而白宮至今未公布確切日期。

川普與習近平上週進行通話，隨後川普透過自家社群平台「Truth Social」發文表示，這是一通「時間很長、內容很深入」的通話。

雙方討論包括貿易、軍事以及國際衝突等各項議題，以及川普「非常期待」的4月中國行；外界普遍認為，上週的川習通話是在川普中國行鋪路。

同時報導也提到，這場美中領袖峰會，可能是川普與習近平今年4次會面的首次。

原文出處：快新聞／「川習會」日程確定？美媒曝川普將於4月首週訪問中國

