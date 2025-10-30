「川習會」未提到台灣、會後未開聯合記者會 川普：對中國商品關稅降至47%

周四上午，在南韓釜山舉行的川習會談持續約1小時40分鐘，見面伊始氣氛友好。(圖片來源/中國央視影片截圖)

美國總統川普與中國國家主席習近平周四在南韓釜山舉行會談，在美中領導人6年來首次會晤後，川普已同意降低對中國商品的關稅，以換取習近平承諾購買美國大豆、允許稀土礦物出口以及嚴厲打擊毒品芬太尼。

儘管兩人未在會後搭專機返美時川普告訴記者：「我將於4月前往中國訪問。」並補充說，之後習近平也將回訪美國。

被問及是否談到台灣，川普回應，「沒談到」，對此外界對此解讀為，川普似乎沒有給習近平機會大聊特聊台灣問題。

川普沒有提到台灣問題

《路透》與《CNN》等外媒報導，自2019年來首次見面的習近平和川普立刻握手致意，舉行具有里程碑意義的閉門會談，時間僅1小時40分，步出會場後再度握手告別，但是兩人在會談後沒有舉行聯合記者會或發表聯合聲明，川普迅速搭專機返回美國，上車之後隨著車隊離開。

各界期望，世界兩大經濟體之間貿易休戰，將大大緩解企業、投資者和消費者的焦慮。

川普搭空軍一號上返回華盛頓特區的途中對記者表示，美國對中國出口商品徵收的關稅將從57%降至47%。

美國總統也宣布，對中國的芬太尼關稅立即從20%調降至10%。川普表示，習近平將「非常努力阻止」芬太尼流入美國，降低關稅是因為「我相信他們確實在採取強有力的行動」。他還透露跟習近平討論輝達的晶片，但是沒有提及最先進的blackwell晶片。

中國將立刻買美國大豆

川普接著強調，中國將「立即」開始購買「大量」美國大豆和其他農產品，並且已經達成一項為期一年的稀土協議，該協議將在一年後延長，「他們不會實施稀土管制。」他說。

川普先前曾表示，他希望降低美國對中國商品的關稅，以換取北京方面承諾遏制芬太尼（一種致命的合成鴉片類藥物，是美國過量用藥死亡的主要原因）前驅化學原料的流入。

北京方面此前要求取消對芬太尼徵收的20%關稅，以及其他一些事項。

《CNBC》報導，川普表示，在這次令人驚嘆會議上做出許多決定，稀土爭端現在已經解決。截至發稿時，北京方面尚未公佈會議紀要。

美國對中國芬太尼關稅降至10%

周四上午，川習會談持續約1小時40分鐘，見面伊始氣氛友好，川普稱習近平為朋友和偉大領導人，他認為兩人將長期保持良好的關係，並表示很榮幸能與他會面。

習近平回應說，再次與川普會面讓他感到溫暖，並表示雖然中美並非總能達成共識，偶爾出現摩擦也是正常，但兩國應該是夥伴和朋友，作為中美關係的掌舵人，應該堅持走正確的方向。他相信兩國可以「共同繁榮」。

在美中領秀沒有回答問題的情況下，攝影機撤離現場，川普在登上空軍一號返回華盛頓之前也沒有發表任何講話。

但是懸念沒有持續太久，川普一登機就開始接受記者採訪。他表示「我認為這是一次非常棒的會談。」他預告2026年4月訪問北京，之後習近平將訪問美國。

即使美中領袖熱情握手和互相稱讚，氣氛融洽，但是川普在抵達釜山前一個小時，宣布結束美國長達30多年的核試驗暫停期。

在開會前川普宣布核試解禁

川普在自家社群媒體Truth Social發文稱，美國將在中斷30年後恢復核武試驗，部分原因是中國的核武進步。

川普表示，美國擁有的核武比任何其他國家都多，並指出俄羅斯位居第二，中遠遠落後於美國，但5年內就會趕上。

「鑑於其他國家的核子試驗計劃，我已經指示國防部開始以平等的方式進行核武試驗，這一進程將立即啟動。」他的貼文寫道。

另外，中國雖然放寬稀土出口管制，然而耐人尋味的是，川普在這次印太峰會期間達成多項稀土交易，這表明美國需要多元化的供應鏈。

美國短期內不太可能在稀土領域獨立自主，因為絕大多數稀土加工產能都由中國控制，被中國用作威脅全球的經濟籌碼。

(原始連結)





