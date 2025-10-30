「川習會」未提臺灣 稀土、關稅達協議
記者廖子杰／綜合報導
美國總統川普與中共領導人習近平，30日在南韓釜山的金海空軍基地會談，討論關稅、關鍵礦物和地緣政治等議題；川普會後表示稀土問題已解決，雙方也已達成初步經貿協議，並計畫明年4月訪「中」。
全球矚目的「川習會」歷時約1小時40分鐘，會後沒有召開聯合記者會、也沒有發表聯合宣言，川普隨即搭乘「空軍一號」專機返美。這是2人繼2019年日本20國集團（G20）峰會之後，再度面對面會晤。
川普在「空軍一號」受訪時表示，2人已初步敲定美「中」之間的貿易相關協議，包含為期1年的關鍵礦物稀土供應，未來每年都將重新協商相關內容，協議期限也可望延長，且稱「中」方已不再設置任何障礙。
川普說，先前針對中共管制芬太尼議題祭出的20%關稅，「即刻調降至10%」，這使得對「中」整體關稅從57%降至47%；而中共同意立刻大量採購黃豆等美國農產品。他並透露計畫明年4月訪「中」，而習近平也可望回訪。
此外，川普表示美「中」將嘗試合作解決烏俄戰爭，至於臺灣議題，川普說：「沒有提到臺灣，也沒有討論。」對此，我外交部強調，持續密切關注美「中」高層的互動情形，臺美間互信友好，溝通管道暢通。
「川習會」談了100分鐘，會後沒有記者會，也沒有發布聯合宣言。（達志影像／美聯社）
