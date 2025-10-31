「川習會」未觸及台灣議題 朝野立委：對台灣是好事

針對「川習會」未觸及台灣議題，國民黨立委賴士葆今天(31日)表示，這對台美貿易談判暫時是好事，不過，他也擔憂美中貿易談判若遲未定案，恐影響台美貿易談判的進度；民進黨立委王定宇則認為，「川習會」未談台灣，符合台美之間的長期默契，也就是台灣不應該成為談判桌上的交易籌碼，況且台美貿易談判有溝通管道，本就與「川習會」無關。

全球矚目的「川習會」落幕，會中未討論台灣議題。對此，國民黨立委賴士葆認為，未談到台灣，對台美貿易談判暫時是好事，但他也擔憂，美中貿易的談判會影響台美關稅談判，拖太久對台灣中小企業影響甚大，他呼籲台美關稅談判應該儘速定案。賴士葆說：『(原音) 沒消息就是好消息，如果有談的話，中國大陸就會對台灣施壓，美國怎麼回答，台灣都會覺得怪，我們當然會擔心。現在問題是醜媳婦總要見公婆，他沒有談就一直拖著，因為美中貿易沒有搞定，所以台灣就沒有搞定，這才是最痛苦的地方。』

民進黨王定宇受訪時則說，美國總統川普結束「川習會」後便隨即趕回美國參加萬聖節派對，並在登機前確認，「台灣沒有在談判桌」，意思就是台灣不是用來談判的，這符合台、美之間的長期默契，也就是台灣不應該成為談判桌上的交易籌碼。王定宇也認為，台、美間對於關稅談判或其他經貿議題，有既有的溝通管道，本就與「川習會」無關。王定宇說：『(原音)美國不會逼迫台灣上談判桌，台美之間的互動不會上談判桌，美國對台的軍售不會上談判桌，這是台美外交幾十年來外交的定律，就是不會跟中方討論協調有關美台之間的事務。台灣沒有上談判說是一件好的事情。』

此外，王定宇也分析指出，針對台灣議題與科技封鎖部份，是中國國家主席習近平最想談的兩個議題，但在這次「川習會」中都未觸及，反而凸顯國際外交、地緣政治安全上的意義。

王定宇認為，川普這次亞洲行再次確認美日安保同盟、強化日本首相高市早苗的地位，另外，韓國總統李在明與川普會面時，向川普要求美方提供核潛艦燃料，並承諾會提軍費，透過李在明的口中說出「韓美聯盟非常重要」等語，代表原本想對美中關係走平衡路線的李在明，已變偏向美國戰隊，這將是川普此次在地緣政治上取得的成就。