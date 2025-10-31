川習會「未談台灣問題」 他曝對台有利：習近平想在台海搞事得看美國反應

即時中心／梁博超報導

美國總統川普昨（30）日在南韓釜山會晤中國國家主席習近平，雙方歷經約1小時40分閉門交流，川普隨即搭乘空軍一號返美，他也透露，會中並未談論台灣議題。印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，這對台灣而言可說是一個利好，「沒有消息就是好消息。」他強調，只要美國不表態，就說明支持台灣的態度並沒有變，「習近平要想在台灣海峽搞事情的時候，不得不掂量一下美國的反應。」

矢板明夫在臉書發文分析指出，美國總統川普和中國國家主席習近平進行會談。會談後，川普報告了會談成果，包括中國開始買進大豆、高粱等農產品；未來一年中國繼續提供稀土等產品；同時中國堅定聲明將努力合作阻止芬太尼流入美國，協助終結芬太尼危機；另外，中國也同意開啟採購美國能源的程序。川普還強調，「今天達成的這些協議將為數百萬美國人帶來繁榮與安全。」作為回報，美國同意對中國降低10%的關稅。

「這場會談可說雙方都取得了一定的成果。」但矢板明夫認為，對美國來說成果更大一些，因為對中國的關稅是美國臨時加上去的，「今天降下來，明天還可以加上去」；而且，加多少或降多少，都是川普隨口說了算。

「但中國需要付出的就不同了。」矢板明夫指出，從美國買大豆、買石油都需要花真金白銀；阻止芬太尼進入美國，也可以幫助美國解決實質上的社會問題；另外，還有中國出口美國的稀土管制延期一年實施，為美國爭取了寶貴的時間。有了一年的準備時間，矢板明夫認為，美國從別的國家購買以及自己開發稀土，就很有可能變得「從從容容、游刃有餘」了。

至於川習會中沒有談到台灣問題，矢板明夫表示，這對台灣而言可說是一個利好，俗話說「沒有消息就是好消息。」據報導，中國這次對美國做出一些讓步，是想換取川普總統在對台灣問題上的表態，例如「不支持台灣獨立」等等。但是，川普沒有買單，會談前說了「台灣就是台灣」，認為沒必要和中國溝通這個問題。

矢板明夫強調，美國不表態，就說明支持台灣的態度並沒有變，「習近平要想在台灣海峽搞事情的時候，不得不掂量一下美國的反應。」

