川習會「未談台灣」...周玉蔻讚「台灣未成利益籌碼」：阻斷習近平單方面操作議題空間...喊話：賴政府要好好掌握這波運勢爭取民心！

美國總統川普（Donald Trump）今（30日）於南韓釜山與中國領導人習近平會面，並於會後表示，將芬太尼相關之關稅調降至10%、對中國商品徵收的關稅將從57%降至47%。另外，川普提到，此次會談中並沒有提到台灣議題。對此，資深媒體人周玉蔻指出，川習會後，川普先發制人立即在返美的空軍一號上宣告「從未提及台灣」，阻斷習近平後續《新華社》單方面發稿操作台灣議題的空間。她喊話，「賴政府要好好掌握這波運勢爭取民心！」

此次川習會耗時約100分鐘，是川普重返白宮以來，首趟亞洲行的重頭戲，也是他與習近平自2019年日本20國集團（G20）峰會以來，首次面對面會晤。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在空軍一號向媒體表示，「如同你們所知，由於芬太尼流入美國，我對中國加徵了20%的關稅，這算是很高的關稅」。他說明，「我已把關稅下調10%，也就是說，現在降至10%，而不是20%，並立即生效」。

同時，川普也說，此次會談中，「沒有提到台灣，也沒有被討論」。其實早在川習會開始前，川普便在面對媒體詢問會談是否將涉及台海議題時回應，「沒什麼好問的，台灣就是台灣」。

對此，資深媒體人周玉蔻指出，「川習會從頭到尾未提台灣，所以『台灣就是台灣』！」她點出，川普在川習會前夕定調，川習會川普並沒有改口、習近平無力翻案，「北京，持、續、震、驚、中！」

同時，周玉蔻認為，「川普2.0首次成功亞洲行，台灣成了贏家」。她說明，川習會後，川普先發制人，立即在返美的空軍一號上宣告從未提及台灣，「阻斷了習近平後續新華社單方面發稿操作台灣議題的空間！」

周玉蔻表示，川普開心滿分達成協議，「台灣沒有成為美國爭取利益的籌碼！台灣沒有成為習近平威脅美國的棋子！一趟亞洲行，川普與日本黃金聯盟，核動力潛艇案搞定蠢蠢欲親中的南韓總統李在明」。

周玉蔻點出，台灣可以預期的是另一種勝利，「美日韓熱熱暖陽下，台灣，贏家！」她認為，「台美關稅談判好消息揭曉倒數計時中」。同時，周玉蔻也喊話，「賴政府可要好好掌握這波運勢爭取民心啊」。

