川習會「未談台灣」 總統府：樂見降低單邊行為對區域的衝擊

川習會30日落幕，美國總統川普會後表示未討論台灣議題。總統府發言人郭雅慧表示，樂見任何有助於確保區域安全穩定的現狀。（圖：張柏仲攝）

川習會30日落幕，美國總統川普會後指稱未討論台灣議題。總統府發言人郭雅慧回應，樂見任何有助於確保區域安全穩定的現狀，也樂見像這樣能降低單邊行為對區域帶來的衝擊，台灣與美方會持續保持密切聯繫，彼此溝通都很順暢。

美國總統川普於30日上午在釜山與中國大陸國家主席習近平舉行雙邊會。川普會後表示，美國將下調對陸關稅10%；中國大陸允諾加強打擊芬太尼原料出口，並恢復採購美國大豆，同時放寬稀土出口限制。這些內容被納入兩國此前在馬來西亞達成的框架當中。而會中沒有提到台灣議題，相關內容未被討論。

對於有媒體提問總統府是否有掌握川習會未討論台灣議題，以及台美貿易協議是否有機會加速簽署。郭雅慧指出，府方一直都有持續關注美中領袖會談，也樂見任何有助於確保區域安全穩定的現狀，也樂見像這樣能降低單邊行為對區域帶來的衝擊，持續做降低風險的努力。

郭雅慧續指，樂見中美領袖有這樣的交流溝通，台灣與美方會持續保持密切聯繫，彼此溝通都很順暢，未來也會持續與美國合作，共同致力維護印太與台海的區域安全穩定繁榮，會朝這方向持續努力，並維持過去的溝通。