「川習會」未談台灣？黃國昌：國人關心「暫時性」關稅還要多久

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今（30日）日於南韓舉行「川習會」，川普指雙方達成許多共識，會中並未討論台灣議題。民眾黨主席黃國昌表示，當中美激烈對抗，都能透過對話取得某程度共識，民進黨政府是否要繼續激化彼此對立？並指國人關心的是，賴政府所稱所謂「暫時性關稅」，到底還要暫時多久？

黃國昌指出，美中作為世界兩大強權國家，目前在國際社會進行非常激烈相互競爭，不管在經貿、科技、軍事、地緣政治上皆如此。在川習會前，雙方針對各自有歧見的議題，也各自表達立場，但他認為「川習會」所顯露最大的意義是，即使兩國存在激烈競爭，甚至在某些議題對抗，雙方也各自有很深歧見，但最後並沒阻礙這場會面發生。

廣告 廣告

黃國昌直言，且從最後獲得的結論，可看美中不管是針對芬太尼（fentanyl）關稅的事情，或對中國所訂定進口關稅調降10％，而在港口船舶關稅部分，雙方也都取消，可看出這樣的實質會面對談，雖沒辦法百分之百化解雙方歧見跟爭議，但對問題的解決，往前邁了重要一步。

黃國昌說，中美能藉會談解決彼此歧見，不僅對這兩個國家有意義，且對整個全球經貿局勢，甚至是印太，都有相當大的啟示。對台灣而言，我們可能比較關心的是，雖這次川習會沒提及台灣問題，但對台灣絕大多數人民、廠商，乃至於勞工，關心是賴清德政府所宣示的所謂「暫時性關稅」，到底還要暫時多久？

黃國昌批評，民進黨不斷告訴國人，談判都有在進行且有進展，但聽這幾句話已聽好幾個月，台灣一直把美國視為重要盟友，為何在高關稅議題，一直沒辦法有個實質結論或進展？那台美針對這問題的溝通，是否還存在有國人所不知的障礙？這些都有賴於民進黨政府須清楚讓台灣社會理解，我們跟美方之間溝通，到底出現什麼樣的問題？

黃國昌提及，另一方面，帶給台灣的啟示是，當美中如此激烈對抗，都能透過對話、溝通取得某程度共識，民進黨是否要繼續維持現有姿態，切斷也未試圖創造與中方有任何善意溝通對話的管道跟機會？藉由激化彼此對立，謀取民進黨在國內政黨的私利，這樣對台灣未來發展，乃至於對人民福祉是否是健康的方向？這是否為一個負責任執政黨應該有的作為？

黃國昌也說，他認為美中對抗關係的緩和，能在某些領域上取得經貿合作，對整個世界局勢來講，其實並不是壞事，因為當美中衝突越劇烈時，這時台灣被當成棋子或被拿來當成交易的風險，相對而言會更高，「我覺得在國際政治當中，美中他們這種對立關係的緩和，其實我們可以用比較正面的態度去看待」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

勘驗偵訊光碟 柯文哲嗆檢對社會交代、黃景茂酸「檢察官怎明知違法」

吳瑟致觀點》川普強勢主導！兩人會前「打情罵俏」 習近平難掩「壓力山大」