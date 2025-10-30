「川習會」沒談台灣啦！川普在空軍一號上宣布「稀土警報解除」：美中已達成歷史性協議，我跟習近平沒聊到台灣

全球市場與各國政府高度關注的釜山「川習會」，最後只持續了100分鐘的閉門會談就匆匆結束。美中雙方並未發表聯合公報，而是由川普在返回美國的空軍一號上單方面宣布：美中已達成歷史性協議。

​回顧釜山「川習會」結束的那一刻，直播畫面顯示，川普與習近平並肩步出會場，面帶微笑，在最後一次握手時，川普湊近習近平耳邊低語了幾句。川普並未對媒體發表任何正式談話，而是在維安人員護送下，登上了返回華府的空軍一號，準備趕赴一場白宮的萬聖節派對。白宮方面也未在第一時間發布任何官方聲明。

廣告 廣告

正當全球媒體與分析家們以為，這次峰會將如預期般以模糊的共識告終時，川普在登機後不久，卻以對隨行媒體發表非正式談話的形式，向世界拋出了他的「協議」。這種「推文式外交」的升級版，將懸念拉滿後再突然揭曉，相當符合川普一貫的行事風格，他也再次以一己之力定義全球頭條。

2025年10月30日，美國總統川普結束亞洲行程，從韓國搭乘空軍一號返回美國。（美聯社）

川普對隨行記者如此表示，這是一場「精彩的會晤」（amazing meeting），「我們有協議了（We have a deal）。」根據川普的說法，美中達成為期一年的貿易協定，並且可以「例行性地延長」；華府將把對中國商品的懲罰性關稅，從現行的57%大幅調降至47%；他本人將於明年四月訪問中國，而習近平也將在「那之後的某個時間點」回訪美國。更令人矚目的是，川普宣稱先前被視為北京「王牌」的稀土出口管制問題，已經「獲得解決」。

川普強調，他與習近平在許多議題上已經達成共識，他還反問媒體是否注意到中國已經開始大規模採購黃豆和其他農產品。川普說，他對此非常感謝，並稱「這是一個很好的善意表示」。此外，川普也說習主席會非常積極阻止芬太尼流入美國，並承諾盡力管控芬太尼及前驅化學品的出口，「我相信很快大家就會看到中國採取一些實際行動」，因此川普表示決定將「芬太尼關稅」從原本的20％調降到10％，而且馬上生效。



至於國人最關注的台灣問題，川普只是輕描淡寫地回答：「台灣問題從未在會談中被提及（Taiwan never came up）。」不過他強調將與習近平共同致力於解決烏克蘭問題。不過在川普宣布「達成協議」後，無論是中國官媒新華社還是中央電視台，暫時沒有見到任何相應的證實報導。不過川普宣布的一連串「重大突破」，與會談前各方謹慎甚至悲觀的預期，形成強烈反差。

市場反應平平

《路透》指出，川普「達成重大協議」的說法，為期待緊張局勢降溫的金融市場注入一劑強心針，然而對於華府與北京的資深觀察家而言，這一幕卻充滿了令人不安的「既視感」（Déjà vu）。路透專欄作家傑米・麥基佛（Jamie McGeever）提醒市場，切莫對所謂的「協議」過於樂觀，因為歷史可能只是在重演舊事。畢竟早在今年6月11日，川普就曾發文宣稱：「我們與中國的協議已經完成，只待我與習主席的最終批准」，並高調表示「（兩國）關係非常好！」

然而美中貿易戰的後續發展卻證明，那份川普所說的「協議」其實並不存在，而「非常好」的關係也迅速被新一輪的關稅與制裁所取代。這段歷史，成為評估此次釜山宣言最重要的一面鏡子。川普是否有意或無意地將談判過程中的部分進展，包裝成一份完整的最終協議，以達到提振國內支持度、安撫市場情緒的政治目的？這個問題，恐怕在中國官方正式表態前，沒人能給出確切答案。

2025年10月30日，美國總統川普與中國國家主席習近平在韓國釜山舉行「川習會」。（美聯社）

至於台灣問題在釜山「川習會」中的缺席，也引發了外媒三種可能的解讀：其一，川普為了在經貿上達成他想要的協議，刻意迴避了這個敏感話題，換取北京的讓步；其二，雙方確實針對台灣問題進行某種討論，但川普基於某些考量而選擇謊稱沒有；其三，雙方可能達成了某種關於台灣問題的私下默契，而這份默契的實際內容，外界也無從得知。

不過這份由川普一人宣讀的「勝利宣言」，不僅未獲得北京方面的任何證實，更引發了全球金融市場一場劇烈的震盪。最令人玩味的是，作為協議交換條件之一的美國大豆，其期貨價格竟不漲反跌。從亞洲主要指數到歐洲期貨，市場的反應則是在漲跌之間搖擺不定，顯示出投資人對這份協議的真實性與可持續性充滿疑慮。尤其被視為中國經濟晴雨表的上證綜合指數（.SSEC），在川普宣布「好消息」後竟從十年高點滑落，中國投資人對此顯然也不買單。​

更多風傳媒報導

