川習會「沒談台灣」矢板明夫：美國不表態就說明挺台的態度沒有變

中國國家主席習近平與美國總統川普週四在韓國釜山附近的金海空軍基地舉行歷史性面對面會晤，這是兩位領導人六年來的首次正式會面。 圖:達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平週四在韓國釜山附近的金海空軍基地舉行歷史性面對面會晤，這是兩位領導人6年來的首次正式會面，受到全球關注。川普會後指稱雙方完全未提台灣，引發熱議。日本資深媒體人矢板明夫分析，中國這次對美國做出一些讓步，是想換取川普在對台灣問題上的表態，例如「不支持台灣獨立」等等。但是，川普沒有買單。美國不表態，就說明支持台灣的態度並沒有變。習近平要想在台灣海峽搞事情的時候，不得不掂量一下美國的反應。

川普發文報告會談成果，包括「1、中國開始買進大豆、高粱等農產品，我們的農民將會非常高興！農民們應該立即出去購買更多的土地和更大的拖拉機。感謝習主席！2、中國同意在今後一年、繼續公開且自由地提供稀土、關鍵礦物、磁鐵等。3、中國已堅定地聲明，將努力合作阻止芬太尼流入美國，協助終結芬太尼危機。4、中國同意開啟採購美國能源的程序，可能出現超大規模採購阿拉斯加州石油和天然氣。」川普強調將為美國人帶來繁榮與安全，美國則同意對中國降低10%關稅。

矢板明夫指出，這場會談雙方都取得一定的成果。但對美國成果更大。因為對中國的關稅是臨時加的。降下來還可以加上去。而且加多少或降多少，都是川普隨口說了算。但中國需要付出的就不同了。從美國買大豆、買石油都需要花真金白銀。阻止芬太尼進入美國，也可以幫助美國解決實質上的社會問題。還有中國出口美國的稀土管制延期一年實施，為美國爭取了寶貴的時間。有了一年的準備時間，美國從別的國家購買稀土以及自己開發稀土，就很有可能變得從從容容、游刃有餘了。

矢板明夫續指，川習會沒有談到台灣問題。對台灣來說，可以說是一個利好。俗話說：沒有消息就是好消息。據報導，中國這次對美國做出一些讓步，是想換取川普在對台灣問題上的表態，例如「不支持台灣獨立」等等。但是，川普沒有買單。會談前他說了「台灣就是台灣」，認為沒必要和中國溝通這個問題。美國不表態，就說明支持台灣的態度並沒有變。習近平要想在台灣海峽搞事情的時候，不得不掂量一下美國的反應。

