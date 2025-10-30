「川習會」牽動政壇神經 CNN：台灣擬換駐美代表打進川普圈子

114年國慶大會，總統賴清德與夫人吳玫如。路透社



「川習會」今日（10/30）在南韓登場，美中元首是否會談及台灣議題受矚，卻也牽動台灣政壇神經。美國媒體透露，在川普的第二任期內，台灣的憂慮情緒進一步加劇，政府正重新評估如何爭取川普政府的支持，包含考慮召回駐美代表俞大㵢，以及拉攏美國保守派媒體和網紅等。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，在美國總統川普（Donald Trump）的上一個任期內，華府加速對台軍售，並多次允許台灣總統過境美國，川普更在確認當選後接聽時任總統蔡英文的來電，顛覆外交慣例。

廣告 廣告

然而，川普在今年1月重返白宮以來，多次聲稱台灣「竊取」美國晶片產業，對台議題的公開表態更趨於謹慎，不僅暫停部分武器對台銷售，也讓台灣總統過境美國的程序更為複雜。多位知情人士指出，在川普的第二任期內，台灣的憂慮情緒已進一步加劇。

CNN表示，對於當前美台關係的現狀，台灣正苦惱於這是否為川普專注於與習近平舉行會晤所導致的短期異常現象，還是傾向於更為長期的政治現實，而這也促使台灣政府仔細分析與美方每一次接觸（或缺乏接觸）的深層涵義。

今年秋季稍早，在聯合國大會期間，我外交部長林佳龍在紐約的高級餐廳舉辦場邊會，據與會知情人士透露，多名美國政府高層官員原定出席，但最終沒有現身。儘管美方透過中間人表示，缺席純屬行程過滿的意外結果，但此舉仍令台灣政府感到挫敗。

知情人士稱，台灣政府正積極重新評估，如何爭取川普政府的支持。總統賴清德已承諾，將大幅提高國防開支，目標是在2026年達到國民生產毛額（GDP）的3.32%，2030年進一步提升至5%。

知情人士還透露，政府正考慮召回駐美代表俞大㵢，以更具政治手腕的外交官取而代之。多名消息來源指出，儘管俞大㵢獲得總統側近支持，但多位川普政府官員認為，他缺乏有效推動事務的能力。

與此同時，賴清德和副總統蕭美琴先後接受美國保守派廣播主持人賽斯頓（Buck Sexton）以及網紅蕭恩萊恩（Shawn Ryan）專訪，CNN認為，此類接觸明顯偏離台灣的傳統外交方針，彰顯政府正積極與當前主導美國外交政策論述的川普派系建立直接聯繫。

此外，政府也試圖透過向美國阿拉斯加採購600萬噸液化天然氣（LNG），以彌補對美貿易逆差。官員稱此舉既是能源安全措施，也是對華府的善意示好，且雙方仍在推進貿易協議談判。

然而，台灣並未全面向美國讓步。本月初，賴政府向川普政府發出挑戰，誓言抵制美方要求將半數晶片產能轉移至美國的壓力，預計此議題將持續成為美台貿易談判中的焦點。

更多太報報導

蓋拉格：共和黨挺台立場不變 台灣不會成美中籌碼

美參院外委會通過4友台法案 「豪豬法」加速武裝台灣

美台商業會長韓儒伯：明年美對台軍售總額可望創新高