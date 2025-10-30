川習會「經濟優先」未提台灣 學者指罕見：我方需審慎以對
中國大陸國家主席習近平和美國總統川普今（30）日在南韓會晤，川普指稱雙方完全未提台灣，引起關注。學者分析，「不談」本身也是信號：此輪會談聚焦止血經濟關係、穩定市場，而非處理敏感政治議題，中美選擇「經濟優先、政治延後」，暫時進入「技術性喘息」，但不代表高枕無憂，我方需審慎以對
旅美教授翁履中表示，川普與習近平舉行6年來首次正式雙邊會談，成果偏向象徵性，並未觸及台灣議題；會後川普宣布，美國將下調對中關稅10%；中國大陸允諾加強打擊芬太尼原料出口，並恢復「立即、大量」採購美國大豆，同時放寬稀土出口限制。這些內容被納入兩國此前在馬來西亞達成的框架當中。
翁履中提到，川普形容，這是「成功的會面」，習近平是「偉大國家的偉大領導人」，雙方關係將「長期保持穩定」；習近平則說：「中國大陸的發展與美國再次偉大的願景息息相關」，強調兩國需要成為「朋友與夥伴」。
對於川普透露沒談到台灣，翁履中推測，「不談」本身也是信號：此輪會談聚焦止血經濟關係、穩定市場，而非處理敏感政治議題；所以，雙方選擇「經濟優先、政治延後」的互動，也是一種暫時的「戰略冷卻」。北京要維穩市場，華府要避免摩擦。這次川習會的真正目的，是「止血不對抗、降溫不退讓」。
翁履中評論，不過談判仍存高度戰略算計，川普先以芬太尼議題提高關稅，再藉談判宣布降低關稅，塑造「自己解決問題」的外交成績；北京則以大豆與稀土作低成本讓步，既滿足美國政治需求，又保留戰略彈性。
翁履中總結，這場川習會「短期止痛，長期拉扯，經濟降溫，政治升溫」，雙方「換了一種不著痕跡的對抗方式」，進入「帶笑的冷戰」階段。台灣雖未被納入談判桌，但並非放棄，而是這張牌「留到更有利的時刻」。台灣面對中美角力，不能只假設最佳劇本，必須為最壞情況做好準備。
淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中則認為，川習會完全沒有談到台灣議題較為罕見，有可能是雙方幕僚事前溝通過這次不談台灣，也可能川普幕僚提醒川普，在以貿易為主的談判討論中應避免談及高度敏感的台灣問題，此次川習會未提台灣議題，不代表台灣可以高枕無憂 。
李大中提醒，川普已經預告明年4月訪中，雖然仍有很多變數，但一旦成行是美國元首的國事訪問，依過去經驗來看，習近平不可能在中美元首正式會晤中，完全不提台灣問題，中美有中美的問題，台美之間也有台美之間的問題，我方接下來必須高度謹慎觀察美中台三方動態關係。
李大中研判，川普強調雙方就關鍵稀土供應達成為期一年的協議、陸方非常大量地採購美國黃豆與其他農產品以及降低芬太尼相關關稅等；川普還形容這次會談「滿分10分有12分之高」，川普想要凸顯的是為了美國利益，談判滿載而歸、他是談判高手。至於中國大陸在意的鬆綁科技制裁等，川普就沒多談。
成功大學政治系教授王宏仁指出，川習會前川普確實說過台灣議題可能被提起，依照過去美中元首或高層會晤經驗，美方比較不會主動提台灣議題，多是就陸方所提台灣問題回應並重申美國基本立場；這次雙方未談及台灣，凸顯中美都不希望台灣問題成為會議焦點，單純聚焦中美雙方貿易問題。
王宏仁續指，中美雙方未提及台灣是好事。習近平在開場時談到「中國大陸和美國可以共同展現大國擔當」，意在傳達中美應共管包含台灣在內的印太事務；但會議結束雙方只談芬太尼等既有貿易失衡問題，未提台灣，凸顯沒有所謂「G2共管」機制。
川普在川習會前告訴媒體與習近平的會晤很可能長達3到4小時，但雙方只談了100分鐘。王宏仁解讀，就美方的思維與文化，通常雙邊關係越好談得越久，這次川習會比預期會談時間少很多，也凸顯中美雙方緊繃的關係只是稍微緩和，接下來中美之間的關係還是得視川習會後，陸方是否為實際履行談判結論而定。
