「川習會」誰在場？美中高層名單曝光 為何選在機場會談原因揭曉

2025年10月30日，美國總統川普與中國國家主席習近平率雙方官員在南韓釜山金海國際機場會談。美聯社



美國總統川普與中國國家主席習近平今天（10/30）上午在南韓釜山展開會談，雙方各有六位官員陪同參與。

根據直播畫面，美方代表包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）以及美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）。

中方代表包括中共中央政治局常委蔡奇、外交部長王毅、國務院副總理何立峰，以及國家發展改革委主任鄭栅潔、外交部常務副部長馬朝旭和商務部長王文濤。

川普此次亞洲行，分別在日本東京華麗的赤坂迎賓館會見日本首相高市早苗，又在南韓歷史悠久的慶州國立博物館會見南韓總統李在明，場地均相當氣派，然而到了最受外界矚目的川習會，地點卻是釜山的金海國際機場，場地相對樸素。

有線電視新聞網（CNN）引述消息人士指出，這完全是考量行程安排的結果。

消息人士稱，這場時隔6年的川習會是由美中官員共同策劃，會面細節經過謹慎設計，確保兩位世界領袖都能得到完善保護。

報導稱，川普原預計昨天（10/29）提前返美，計畫在當天晚間離境前舉行川習會，但後來考量到會談時間將過於倉促，因此改在今天上午會面。

同時，美國代表團準備今天離境，習近平則在今天抵達南韓進行國是訪問，因此「川習會」是在兩國官員離開與抵達的交會時刻進行。

習近平抵釜山與川普會談 場外反中與反美示威交鋒