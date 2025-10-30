「川習會」談100分鐘未提台海 化解稀土戰 對中關稅降

美國總統川普與大陸國家主席習近平在南韓釜山進行閉門100分鐘會談 (圖／達志影像路透社)

美國總統川普與大陸國家主席習近平在釜山金海國際機場的「翼峰樓」舉行了長達1小時40分鐘的會晤，這場全球等待6年的領導人面對面會談終於實現。兩人一見面便不斷握手寒暄，川普表示雙方關係一直很好。會談提早結束後，兩人以19秒的握手道別，川普更親自送習近平上車。會談主要聚焦於中美經貿關係，包含晶片出口管制、吩坦尼、關稅和稀土等議題，而川普宣布將在明年4月訪問中國，並表示將即刻調降對中國的關稅。

這場備受矚目的川習會原本傳出將在古城慶州舉行，但最終選在釜山金海國際機場的貴賓室「翼峰樓」進行。選擇此地點主要考量金海機場是軍用機場，擁有特殊維安優勢，且2005年釜山APEC峰會前夕興建的「翼峰樓」設有接待各國領袖的會客室等附屬空間，隱密程度高到連導航都找不到。此外，此地點也配合川普離開與習近平抵達的時間安排。

會前當被問及台灣敏感議題時，川普與習近平都保持沉默，直接轉頭走進會議室。會後，川普在返回美國的空軍一號上回應媒體提問時表示，雙方完全沒有討論台灣議題。這與川普先前預告可能將台灣議題列入談話議程，但後來又改口稱「不確定」的說法相符。華府智庫CSIS資深副會長Seth Jones認為，川普目前對習近平在台灣問題上沒有太多影響力。

美國德州州立大學副教授翁履中指出，美國過去幾十年來的對台政策大框架雖然不變，但各任總統的說法有差距。從小布希總統時代講過不支持台獨，到拜登時期表示願意在適當時機出兵協防台灣，這些都屬於對台政策的表述。如果川普在這些選項中選擇一種方式表達，都不算改變對台政策。

Seth Jones還提到，有報告指出中國在南海進行大規模軍事擴張，多次演習入侵台灣，以及演練包圍和封鎖行動，但這些議題似乎不是此次會談的主要討論內容。相反，會談主要聚焦在中美緊張的經貿關係上。川普證實雙方確實討論了晶片問題，他提到中方將與輝達及其他公司洽談晶片合作事宜，但強調討論的不是Blackwell晶片。

除了經貿議題外，中美雙方還討論了吩坦尼、關稅和稀土、烏克蘭以及金正恩等議題。川普宣布將在明年4月訪問中國，同時對中國的關稅也將即刻起調降，顯示此次會談在經貿領域取得了一定進展。

