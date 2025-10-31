川習會 金融時報：中國成為與美國同級競爭對手

「川習會」30日在南韓釜山落幕，金融時報(Financial Times)今天(31日)分析指出，美中在會談前，各自以擴大科技出口管制、管制稀土出口等措施過招，就如同法國巴黎銀行一份報告指出，華盛頓正面對一個能對美國經濟造成實質傷害的對手，也印證中國已經成為全球經濟強權。金融時報訪問學者分析指出，北京想尋求「讓中國再次偉大」與川普的「讓美國再次偉大」之間的交集。

「川習會」在多個美中貿易議題達成共識。金融時報引述上海復旦大學國際問題研究院教授趙明昊的分析指出，中國國家主席習近平在「川習會」致詞的措辭用語出現變化，「所傳達的基本訊息是北京希望尋求自己的『讓中國再次偉大』，與美國總統川普的『讓美國再次偉大』，兩者之間的交集。」

趙昊明表示，美中兩國有合作空間，中國之前才剛公布下一個五年計畫，中國需要刺激內需經濟。趙明昊表示，這代表中國希望進口更多美國產品，更多美國生產的優質農產品、能源、更多波音客機，「這些需求開啟了合作契機」。不過，趙昊明也指出，「這需要美中相對穩定的政治、安全和外交關係。」

中國「十五五」計畫除了強調經濟發展與內需消費，「科技民族主義」仍是優先事項。全球性策略諮詢公司Teneo總經理維爾道(Gabriel Wildau)指出，「共產黨領導人還是認為產能過剩與浪費是可以付出的代價，這種做法帶來了無法否認的成果」。維爾道補充說，這樣的結果包括中國面對美國出口管制的韌性，以及中國在稀土、電池和其他產業的主導地位與地緣政治影響力。

分析師認為，這樣的情勢讓美中緊張態勢無可避免。金融時報指出，「川習會」共識主要是暫緩現行雙方的懲罰性措施，並沒有徹底取消這些做法。摩根大通資產管理環球市場策略師朱超平(Chaoping Zhu)表示，美中看起來仍保留未來的談判籌碼。朱超平表示，「會談雖然穩定了短期的分歧，但更廣層面的貿易與科技競爭仍持續，美中重大分歧仍在」。

金融時報報導，美中兩國在地緣政治仍有尖銳分歧，包括台灣議題、中國在南海的行為，以及在俄烏戰爭對俄羅斯的支持。趙明昊表示，川習會替美中關係帶來戰術性緩和，而非美中戰略性重置。美中雙方還是需要更多努力解決經濟與貿易問題。趙明昊認為，美中兩國的經濟政策團隊有更多工作要做。(編輯：陳士廉)