時隔六年見川普 習近平：美中不應陷報復循環
（德國之聲中文網）這場時隔6年的「川習會」週四（10月30日）在韓國時間上午11點多登場，兩人在釜山金海機場見面時相互握手致意，美國總統川普表示，「我們將舉行一次非常成功的會晤。但他（習近平）是一位非常強硬的談判者」，隨後雙方舉行記者會。
川普在記者會一開始先表示很開心與習近平見面，透露雙方將談及一系列話題，並稱習近平是一個偉大的領導人。川普表示，美中之間已經達成了很多協議，接下來會達成更多共識，「我相信我們將建立長期良好的關係」。
習近平則回應，自川普今年上任以來，兩人已進行了三次通話並多次通信。他指出，美中經貿團隊日前在吉隆坡舉行了新一輪磋商，達成「基本共識」，為兩人週四的會晤提供了必要條件。
習近平也強調：「中美兩國國情不同，難免有些分歧，作為世界前兩大經濟體，有時也會有摩擦，這很正常。」習近平說，中國的發展振興與川普欲實現的「讓美國再次偉大」並不相悖，「中美兩國應當夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要」。
100分鐘閉門會談達共識
隨後雙邊展開約1小時40分鐘的閉門會議，媒體捕捉到兩人在離開會場時再度握手致意，川普還在習近平耳邊低語。隨後習近平坐上專車，川普也搭乘專機啟程返回美國，結束這場亞洲出訪行程。
隨後川普在空軍一號上受訪時，將這場面對面會談稱為「大成功」，「如果從0到10來評分......我會說這次會議是12分。」川普表示他將降低對中國的關稅，而北京則同意鬆綁稀土出口限制並恢復購買美國大豆。川普稱，他將在明年4月訪問中國，習近平則會在那之後到訪美國。
川普宣布，美方將把今年早前對中國實施，和芬太尼有關的懲罰性關稅從20%降至10%，意味著美國對中國商品加徵的關稅稅率從原先的57%下調到47%。川普說，美國可能很快就會與中國簽署貿易協議，「我們沒有太多障礙」。
川普也向媒體表示，雙方討論了向中國出口更多先進晶片的問題，並稱英偉達（Nvidia，又稱輝達）將與中國官員進行談判。
此外，川普透露，他與習近平在會上並未提及台灣。
中國官媒新華社發布的聲明中寫道，習近平向川普表示，中國「從來沒有想挑戰誰、取代誰，而是集中精力辦好自己的事」。貿易方面，習近平則呼籲雙邊「不應陷入相互報復的惡性循環......對話比對抗好。中美之間各渠道各層級應該保持溝通」。
中國商務部週四進一步公布，美國對中國商品加徵的24%對等關稅將持續暫停一年。中方將相應調整針對美方上述關稅的反制措施。雙方同意繼續延長部分關稅排除措施。
中方稱，美方將暫停實施上個月公布的出口管制50%穿透性規則一年；中國也同步暫停實施10月9日公布的稀土相關出口管制等措施一年。早前川普政府宣布對中國海事、物流和造船業301調查措施同樣暫停調查一年，中方也暫緩相對應的反制措施。
中國商務部稱．美中領導人在會議上就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易、相關企業個案處理等問題達成共識，指美國在投資等領域作出積極承諾，雙邊將妥善解決TikTok相關問題。
中國外交部則在記者會上證實川普明年將造訪中國。
保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）中國項目高級主任辛格爾頓（Craig Singleton）向美聯社表示，「目前檯面上的提案符合我們整年來看到的模式：以短期穩定，掩蓋了戰略上的進展......深度的競爭則持續存在。」
這次隨行習近平參與「川習會」的中國官員包含中共中央政治局常委蔡奇、中國國務院副總理何立峰、外長王毅、副外長馬朝旭、商務部長王文濤、中國國家發展和改革委員會主任鄭柵潔等人。
美方則由川普率領國務卿盧比奧（Marco Rubio）、財長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、貿易代表格裡爾（Jamieson Greer）、駐中國大使珀杜（David Perdue）、白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）等人與會。
此前，川普週四上午在搭機前往釜山期間，在「真實社群」平台（Truth Social）上宣布，他已指示五角大廈「立即」展開核武測試。川普稱，美國目前擁有全球最多核武器，俄羅斯位居第二、中國則可能在5年內趕上。
本屆亞太經合組織峰會（APEC）於10月31日登場在韓國慶州登場，但川普週四就返美，習近平則是從10月30日至11月1日停留韓國。
全球戰略諮詢公司TD International的首席執行官楚斯代爾（Jay Truesdale）認為：「習近平看到了一個可以將中國定位為可靠的夥伴的機會」，跟對川普政府的關稅政策感到失望的國家強化關係。
作者: 周子馨 (路透社，美聯社)
