「川習會」4月登場？美媒爆川普將訪北京會習近平 今年還有3場會面

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

「川習會」有望再度登場。繼去年秋天在南韓釜山會晤後，美中最高領導人今年可能再度面對面交流。美國政治媒體《Politico》今（10）日報導指出，根據3名熟悉行程的匿名消息人士透露，美國總統川普（Donald Trump）計畫於4月第一週前往北京，與中國領導人習近平舉行一場外界高度關注的高峰會。

美媒《Politico》報導透露，2026首場「川習會」將於4月登場。（圖／美聯社）

川普去年10月底曾在釜山與習近平會晤，雙方並進行長達1小時40分鐘的閉門會談。該次會面也是川普重返白宮後，與習近平的首次正式會晤。會後，川普向媒體表示，這是一場「成功的會面」，並形容雙方關係「非常良好」，同時透露有意於今年4月訪問中國。

《Politico》引述熟悉總統行程的消息人士指出，這次美中最高領導人峰會，可能是川普與習近平今年多次會面的首場。報導更透露，雙方今年至少將進行4次會晤，「川習會」將成為國際政治的重要看點。不過，截至截稿前，白宮與中國駐美大使館皆未回應有關川普訪中行程與會晤時間的置評請求。

