川習會1小時40分沒談台灣 川普：對中關稅降至47%

美國總統川普（Donald Trump）今日在南韓與中國領導人習近平會面，這場川習會在進行1小時40分後結束，川普在返回美國的空軍1號上受訪時表示，若以滿分10分來說，他給此次川習會12分。

川普透露與中方達成諸多重要協議，包括即刻生效的大豆等農產品交易；中國也同意加強管控合成鴉片類藥物「芬太尼」（Fentanyl），川普則宣布即起對中國課徵的芬太尼相關關稅，稅率從原本20%減少至10%；美國對中國出口商品所課關稅，則將從57%降至47%。

針對中國先前提出的稀土管制措施，川普也宣布，「稀土問題已經被解決，這適用於全世界，現在已經沒有中國的稀土障礙。」。川普也提及與中國討論晶片議題，但並未談論輝達最先進的Blackwell晶片。

川普並預告，將於明年4月訪問中國，之後會換習近平訪問美國，並稱地點可能是佛州棕櫚灘或華盛頓特區。

不過川普也說，此次會議並未討論台灣議題，也未討論到北韓領導人金正恩，並說他認為討論到金正恩可能對習近平不敬，但強調自己相當尊敬金正恩，未來會為了金正恩再回來。

而川普在川習會登場前透過個人社群發文指出， 已經指示戰爭部即刻重啟核武試驗 。川普會後解釋，美國擁有全球最多核武，但卻一直沒有進行測試，考量其他國家都在進行核武試驗的情況下，因此美國也應該啟動測試。

