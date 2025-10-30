川習會10時登場！川普一早發文「非常期待」 專家：結果可能令人失望

2017年11月9日，美國總統川普與中國國家主席習近平在北京人民大會堂握手，準備發表共同聲明。路透社資料照片



美國總統川普與中國國家主席習近平將於今天（10/30）在南韓釜山舉行雙邊峰會，時間是上午11時（台灣時間10時）。雖然雙方事前都釋出可望達成貿易協議的樂觀訊號，不過各項細節仍不明朗，部分專家對峰會結果持保留態度，認為可能令人失望。

川普數月來一直要求北京恢復購買美國大豆、限制毒品芬太尼的原料出口、同意TikTok美國業務出售，且放寬稀土供應管制。

美國國家廣播公司（NBC）報導，川普還曾暗示，和中國達成的「極佳協議」還會涵蓋棘手的地緣政治議題：習近平將利用他對俄羅斯總統普丁的「重大影響力」，協助終結俄烏戰爭。川普甚至表示，美中雙方的合作「或許會包括核武領域」，將提升中方在大國軍備控制中的角色。

廣告 廣告

至於台灣問題，川普曾表示不會干擾談判，因為中國「不想」入侵台灣。他週三又說，台灣問題「沒什麼好談的」，「台灣就是台灣」。

川普相當樂觀，他上週在華府就曾表示，他相信美中雙方「能在所有事情上達成協議」。直到週三（10/29），他在南韓的亞太經合組織（APEC）執行長峰會上致詞時，也如此表示。

已身在南韓慶州的川普，今天一早六時許就在社群媒體Truth Social發文，表示「非常期待與習主席的會面」。

然而，川普對於「川習會」雄心勃勃的目標，可能會在真正面對面談判時遭遇現實衝擊。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）經濟計畫主任勒克（Phil Luck）向CNBC表示，他預期的結果將是「相對有限、相對模糊」且「稱不上令人驚嘆」。他說：「基本上，我認為美中兩國在過去幾個月點了很多小火，現在只是會把其中幾場火先滅掉而已。」

美中官員上週末已先起草了一份框架協議，將延後部分關稅與出口管制措施，並宣稱在芬太尼合作、大豆採購與TikTok出售方面有所進展。但華府尚未爭取到北京在重大國際議題上的合作，也沒有觸及更深層的經濟爭端。

川普週三在飛往南韓途中表示，預計將調降先前因芬太尼問題而對中國加徵的關稅，「因為我相信他們將協助我們處理芬太尼問題」。但被問及中國究竟提供了哪些協助時，川普並未說明細節，只表示「中國會和我合作」。

此外，曾是美國大豆最大買家的中國，今年因美中關稅戰而全面停止採購美國大豆，令美國農民損失數十億美元收入。中國國有糧商中糧集團（COFCO）本週終於恢復購買三批美國大豆，預計於12月和明年1月裝運，總量約18萬噸。

美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）稱這是川普「強勢談判」的成果。但勒克表示，「這點貨量根本不算什麼」，往年秋季收穫旺季時，中國通常一週的進貨量就能達到此規模。

10月中旬，川普曾威脅自11月1日起對中國商品加徵 100% 關稅，理由是中國宣布對稀土金屬實施出口管制。幾天後，他又威脅稱美國可能停止購買中國製食用油，以回擊中國凍結大豆採購。

但在兩國高層貿易談判後，美國財長貝森特（Scott Bessent）週日表示，美中已達成避免100%關稅生效的「協議框架」，他也預期中國會「延後或調整」10月9日宣布的稀土出口限制。

《時代》週刊則指出，川普若想在南韓取得成果，應降低預期。最佳情況是可能達到以下成果：北京暫緩部分出口管制，並同意TikTok美國業務出售方案；美方則延後對中國的100%新關稅，並讓中國取得更多美國科技。川普計畫於明年初訪問中國，或許能再取得更多成果，但「大交易」不太可能出現。

更多太報報導

彭博：G7計畫成立關鍵礦產聯盟 抗衡中國主導地位

聯準會主席警告12月不一定降息 美元堅挺，黃金、美債下挫

統計數據真空下 意見分歧的聯準會降息0.25個百分點、12月停止縮表