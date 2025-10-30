川習會10時登場！川普一早發文「非常期待」 專家：結果可能令人失望
美國總統川普與中國國家主席習近平將於今天（10/30）在南韓釜山舉行雙邊峰會，時間是上午11時（台灣時間10時）。雖然雙方事前都釋出可望達成貿易協議的樂觀訊號，不過各項細節仍不明朗，部分專家對峰會結果持保留態度，認為可能令人失望。
川普數月來一直要求北京恢復購買美國大豆、限制毒品芬太尼的原料出口、同意TikTok美國業務出售，且放寬稀土供應管制。
美國國家廣播公司（NBC）報導，川普還曾暗示，和中國達成的「極佳協議」還會涵蓋棘手的地緣政治議題：習近平將利用他對俄羅斯總統普丁的「重大影響力」，協助終結俄烏戰爭。川普甚至表示，美中雙方的合作「或許會包括核武領域」，將提升中方在大國軍備控制中的角色。
至於台灣問題，川普曾表示不會干擾談判，因為中國「不想」入侵台灣。他週三又說，台灣問題「沒什麼好談的」，「台灣就是台灣」。
川普相當樂觀，他上週在華府就曾表示，他相信美中雙方「能在所有事情上達成協議」。直到週三（10/29），他在南韓的亞太經合組織（APEC）執行長峰會上致詞時，也如此表示。
已身在南韓慶州的川普，今天一早六時許就在社群媒體Truth Social發文，表示「非常期待與習主席的會面」。
然而，川普對於「川習會」雄心勃勃的目標，可能會在真正面對面談判時遭遇現實衝擊。
華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）經濟計畫主任勒克（Phil Luck）向CNBC表示，他預期的結果將是「相對有限、相對模糊」且「稱不上令人驚嘆」。他說：「基本上，我認為美中兩國在過去幾個月點了很多小火，現在只是會把其中幾場火先滅掉而已。」
美中官員上週末已先起草了一份框架協議，將延後部分關稅與出口管制措施，並宣稱在芬太尼合作、大豆採購與TikTok出售方面有所進展。但華府尚未爭取到北京在重大國際議題上的合作，也沒有觸及更深層的經濟爭端。
川普週三在飛往南韓途中表示，預計將調降先前因芬太尼問題而對中國加徵的關稅，「因為我相信他們將協助我們處理芬太尼問題」。但被問及中國究竟提供了哪些協助時，川普並未說明細節，只表示「中國會和我合作」。
此外，曾是美國大豆最大買家的中國，今年因美中關稅戰而全面停止採購美國大豆，令美國農民損失數十億美元收入。中國國有糧商中糧集團（COFCO）本週終於恢復購買三批美國大豆，預計於12月和明年1月裝運，總量約18萬噸。
美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）稱這是川普「強勢談判」的成果。但勒克表示，「這點貨量根本不算什麼」，往年秋季收穫旺季時，中國通常一週的進貨量就能達到此規模。
10月中旬，川普曾威脅自11月1日起對中國商品加徵 100% 關稅，理由是中國宣布對稀土金屬實施出口管制。幾天後，他又威脅稱美國可能停止購買中國製食用油，以回擊中國凍結大豆採購。
但在兩國高層貿易談判後，美國財長貝森特（Scott Bessent）週日表示，美中已達成避免100%關稅生效的「協議框架」，他也預期中國會「延後或調整」10月9日宣布的稀土出口限制。
《時代》週刊則指出，川普若想在南韓取得成果，應降低預期。最佳情況是可能達到以下成果：北京暫緩部分出口管制，並同意TikTok美國業務出售方案；美方則延後對中國的100%新關稅，並讓中國取得更多美國科技。川普計畫於明年初訪問中國，或許能再取得更多成果，但「大交易」不太可能出現。
更多太報報導
彭博：G7計畫成立關鍵礦產聯盟 抗衡中國主導地位
聯準會主席警告12月不一定降息 美元堅挺，黃金、美債下挫
統計數據真空下 意見分歧的聯準會降息0.25個百分點、12月停止縮表
其他人也在看
父母雙亡留4兒最小才小學 他再出手幫辦後事…陳永聰：教孩子走正路
「再難的路，也要教孩子走正路！」這是行善30多年的十方功德行善團創辦人陳永聰的信念寫照。近日，他再次展現大愛精神，援助彰化鹿港一個困境家庭。張先生罹癌多年，家中經濟拮据，主要靠大兒子收入與低收補助維生，妻子早年過世，留下4個孩子，其中最小的仍在讀小學。張先生病情惡化過世，龐大的喪葬費成為家庭沉重負擔，好在最後有陳永聰雪中送炭，幫孩子們度過難關。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
北韓飛彈試射陰影下抵達韓國 川普稱不確定會不會和習近平談台灣
美國總統川普（Donald Trump）於當地時間10月29日飛抵韓國，展開其亞洲行程的最終站。此行正值全球兩大經濟體──美中之間的貿易摩擦高度緊張之際，外界普遍關注川普對在與中國國家主席習近平會談後達成貿易戰「休戰」的可能性，川普本人對此亦表達了樂觀態度。儘管此行焦點集中於美中貿易，台灣議題仍是各方關注的潛在變數。川普：不確定是否會和習近平談台灣問題台灣......風傳媒 ・ 15 小時前
習近平本周會晤川普 《CNN》：無論結果如何對中都是一場勝利
根據《CNN》的報導，自川普政府重新執政以來，中美經貿摩擦持續升溫。美方持續提高對中國商品的關稅，目前平均稅率超過50%，並針對中國高科技產業與航運業祭出出口管制。作為回應，北京宣布全面擴大對關鍵稀土礦物的出口管制，令華盛頓不安，川普甚至一度威脅將對中國商品加...CTWANT ・ 23 小時前
川習會將登場！擔心川普拋棄台灣？林佳龍秒回：不會
APEC領袖會議將登場，美國總統川普先是飛抵日本，今（28）日與日本首相高市早苗會晤，接著他也將飛往韓國，預計30日和中國國家主席習近平展開「川習會」。各界關注是否會談到台灣議題，且傳出習近平想要說服川普「反對台獨」。外交部長林佳龍今（28）日被問到，是否擔心川普會拋棄台灣？他直呼，「不會！」台美關係非常穩定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
川普訪日稱天皇「偉大」、首會高市早苗 簽署防衛與稀土礦產共同文件 東京街頭湧現抗議人潮
美國總統川普亞洲行第二站抵達日本，10月27日與日本天皇德仁會面，過程約30分鐘，氣氛融洽，雙方均表達希望強化關係的意願。離去時川普更稱天皇是「偉大的人（a great man）」。德仁2019年繼位時，川普就是首位會晤的外國領袖。 美日外交重頭戲於28日早上登場，新任首相高市早苗在迎賓館赤坂離宮迎接川普，會談後簽署共同文件，內容包括關稅談判的協議成果，以及確保稀土等關鍵礦物穩定供應的合作共識。 據日本媒體報導，此次會談美方可能要求日本提高防衛支出與分擔駐日美軍經費的比例。日本原訂於2027年度達成「國防支出占GDP2%」的目標，高市早苗預計將此時程提前至2025年度內完成。會談結束後，兩位領袖共進「工作午餐」，並搭乘美國總統專用直升機「海軍陸戰隊一號」（Marine One），前往神奈川縣橫須賀市的美國海軍橫須賀基地，視察美國核子航空母艦「喬治華盛頓號」，藉此展現堅實的日美同盟。 川普抵達東京時，市區湧現上百名抗議民眾，手持標語批評川普與高市，指責美日「企圖對中國發動戰爭」。 川普預計於29日離開日本前往南韓，展開國是訪問，並出席在慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，屆時與中國國家主席習近平的會晤預料將成為全球焦點。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 54 分鐘前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 3 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 19 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 15 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 16 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 17 小時前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
世界大賽G3道奇回主場 大谷開轟陽春砲生涯季後賽第10轟
MLB（Major League Baseball ，美國職業棒球大聯盟）道奇巨星大谷翔平，今天在世界大賽第3戰道奇主場擔任先發開路先鋒，大谷面對藍鳥隊41歲先發投手薛澤（Max Scherzer）的投球，連續2球都積極揮棒，首打席擊出二壘安打攻佔得點圈。太報 ・ 2 天前
世界大賽／G5棒次罕見大改！道奇終於開刀他 大谷翔平身後不再是貝茲
世界大賽G4道奇6：2不敵藍鳥戰局慘遭扳平，G5打線終於做出更動，不但換下季後賽打擊低迷的帕黑斯（Andy Pages），就連貝茲（Mookie Betts）都離開熟悉的第2棒，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）直言這些調整是為了讓大谷翔平打擊前後有隊友保護他。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
新颱風最快週末生成！最新路經出爐 週末低溫恐探17度以下
連2波東北季風影響台灣！氣象粉專「天氣風險」表示，明天水氣會比今天少，雨區縮減至「大台北、宜蘭、花蓮」，週四天氣明顯轉晴，不過週五迎來更強東北季風，到週末以及下週一、二白天高溫預估只剩下21至23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。此外，週末開始到下週應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現，預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前