川習會10/30釜山登場 反中民眾示威 (圖)

美國聯準會29日宣布降息一碼，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)表示，聯準會內部的政策分歧，以及缺少聯邦政府數據，可能導致今年再次降息的可能性不大。鮑爾承認，官員們看到了就業市場面臨的威脅，但也指出，在缺乏對經濟更全面理解的情況下，進一步調整利率存在風險。 聯準會29日一如預期降息0.25個百分點，以緩解就業市場進一步疲軟。但聯準會的新政策聲明多次提及聯邦政府停擺期間缺少官方數據。鮑爾告訴記者，如果政府停擺導致無法獲得進一步的就業和通膨報告，決策者可能會更加謹慎。 鮑爾在為期兩天的決策會議後表示：「我們將收集我們能找到的每一項數據，對其進行評估並認真思考。這就是我們的工作。」鮑爾也列舉了聯準會可以使用的私人數據，以及聯準會內部對企業高層的調查，以及在全國各地進行較非正式的訪談。 鮑爾說：「如果你問我這是否會影響…12月的會議，我不是說一定會影響，但你可以想像。你知道，如果你在霧中開車，你會怎麼做？你會減速。」 鮑爾的這番話表明，隨著川普政府與國會民主黨人之間的預算爭端將進入第二個月，聯準會面臨的困境日益加劇。政府無法進行調查並發表對決策至關重要的報告，在這種情況下，這可能會延

中央廣播電台 ・ 1 小時前