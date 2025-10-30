川習會100分鐘匆匆結束 比預期4小時縮短許多

今（30）日在南韓釜山舉行的川習會，只開了100分鐘，比外界預期的3、4小時短了許多。

據大陸央視新聞在今（30）日上午11點53分發布的快訊，大陸國家主席習近平在南韓釜山，與美國總統川普會談已經結束，歷時約1小時40分鐘，比先前預期的3、4個小時，短了許多。

據新華社發布的會談相片，這次陪同習近平與川普進行會談的中方官員包括：中共中央政治局常委、中共中央辦公廳主任蔡奇，大陸外交部部長王毅，大陸國務院副總理何立峰，大陸國家發展和改革委員會主任鄭柵潔，大陸商務部長王文濤，以及大陸外交部副部長馬朝旭。

報導說，習近平30日上午，搭乘專機抵達韓國釜山金海國際機場時，韓國外長趙顯等高層官員到場迎接。禮兵分列紅地毯兩側致敬，軍樂團演奏行進樂，機場並鳴放21響禮炮。