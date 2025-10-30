川習會100分鐘沒提台灣！翁履中曝：不談就是一種「信號」

中國國家主席習近平30日10時在南韓釜山與美國總統川普舉行會晤。大陸央視新聞報導，當地時間30日中午，習近平與川普的會晤已結束，歷時約1小時40分鐘。對此，旅美教授翁履中30日表示，雖然未提台灣引發討論，但「不談」本身也是信號：此輪會談聚焦止血經濟關係、穩定市場，而非處理敏感政治議題，美中選擇「經濟優先、政治延後」，暫時進入「技術性喘息」。

翁履中表示，川普與習近平在韓國釜山APEC期間舉行六年來首次正式雙邊會談，成果偏向象徵性，並未觸及台灣議題；會後川普宣布，美國將下調對中關稅10%；中國大陸允諾加強打擊芬太尼原料出口，並恢復「立即、大量」採購美國大豆，同時放寬稀土出口限制。這些內容被納入兩國此前在馬來西亞達成的框架當中。

翁履中提及，川普形容這是「成功的會面」，稱習近平是「偉大國家的偉大領導人」，雙方關係將「長期保持穩定」；習近平則表示，「中國的發展與美國再次偉大的願景息息相關」，強調兩國需要成為「朋友與夥伴」。

但外界原本關注台灣議題是否會被納入談判，川普卻表示沒談到。翁履中直言指出，灣引發討論，但「不談」本身也是信號：此輪會談聚焦止血經濟關係、穩定市場，而非處理敏感政治議題；所以，雙方選擇「經濟優先、政治延後」的互動，也是一種暫時的「戰略冷卻」。北京要維穩市場，華府要避免摩擦。這次川習會的真正目的，是「止血不對抗、降溫不退讓」。

不過談判仍存高度戰略算計。翁履中分析，川普先以芬太尼議題提高關稅，再藉談判宣布降低關稅，塑造「自己解決問題」的外交成績；北京則以大豆與稀土作低成本讓步，既滿足美國政治需求，又保留戰略彈性。

翁履中總結，這場川習會「短期止痛，長期拉扯，經濟降溫，政治升溫」，雙方「換了一種不著痕跡的對抗方式」，進入「帶笑的冷戰」階段。台灣雖未被納入談判桌，但並非放棄，而是這張牌「留到更有利的時刻」。他提醒，台灣面對中美角力，不能只假設最佳劇本，必須為最壞情況做好準備。

