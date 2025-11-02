川習會100分鐘談什麼？明居正指美中貿易戰僅是停火：一方全倒才會停戰

美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平30日於韓國釜山會面，會後川普表示雙方已達成共識，美國不會先實施對中的100%關稅，中方也承諾恢復稀土出口和美國黃豆進口。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》中表示，川習會僅用時100分鐘，時長上無法進行實質討論，較屬於儀式性和象徵性，理論上通常是部長級或者國務卿級完成談判後，再由雙方領袖「感覺一下」對方的想法和真誠程度；他也說，雖然美中「達成共識」，但美中貿易戰僅是停火，並未停戰，美中戰略對抗沒打到其中一方全倒不會停止

明居正分析，習近平認為川普有期中選舉、物價上漲、民主黨和左派的壓力，這些皆是可以運用的籌碼；川普則預計很快有新的協議簽署，假設最慢2026年四月簽署，距離川普期中選舉還有6到7個月時間，中共很可能給一個回馬槍，簽署完後再表示發現問題，撕毀協議。此次貿易戰習近平的邏輯是，上次沒做足準備都沒打輸，這次準備好了更不可能打輸，且川普2026年將面臨期中選舉，急於簽署貿易協定，現在中共就釋放一些營頭小利給美國，到時候若中共反手一刀撕毀貿易協定，川普的期中選舉勢必艱難；而後萬一川普期中選舉選輸，參眾兩院有一院不過半時，貿易戰恐難繼續進行，因此習近平覺得有恃無恐。

明居正指出，此次川習會後，美中貿易戰停火了但沒有停戰，美中的戰略對抗是不會停止的，此次會面只是美中貿易戰的一環，而美中貿易戰只是美中戰略對抗的一環。美中戰略對抗包括，第一，雙方對國際法和國際規則看法完全不同，從香港問題和南海島礁問題便可見；第二，中共在1971年進到聯合國後，有權在聯合國各相關組織派出較高階的官員，滲透聯合國相關組織，有意的扭曲聯合國規則，使其對中共有利，這點現在已被世界各國看出來，這也是川普對聯合國非常生氣的重要原因之一，此外中共用買票的方式收買許多小國家，讓歐美國家不滿；第三，中共滲透美國， 還在美國境內設立境外警察站，在美國境內執法甚至私刑；第四，美中一帶一路競爭。

第五，美國看來，中共統一台灣會直接影響美國核心利益，因為台灣是雙方兵家必爭之地。明居正續指，川普第一任任期第二年下半年開始，清楚感覺到美中之間不只是貿易逆差的問題，最大問題在於美中是兩種價值觀、意識形態、政治體制的競爭。所以在此情況下，美中雙方見面後出賣台灣，改善雙方關係不可能，美中只是停火，而非停戰，美中貿易戰將來會一直打下去，不打到其中一方全倒不會停止。

「Taiwan is Taiwan」 川習會未談台灣問題

明居正提到，此次川習會未談及輝達晶片、科技封鎖和台灣問題。從美國角度來看，要美國賣台關鍵是中共給予多高的代價換取。而川普所說的「Taiwan is Taiwan」存在幾種解讀，第一，台灣就是台灣，美國和中國沒什麼好談台灣的；第二，台灣不是中國的一部分，美國沒必要談台灣；第三，台灣太小，重要性低，沒必要談起。但中共聽起來可能認為川普此言意旨台灣不是中國的一部分，故而取消商談台灣問題之所以從美國角度看來台灣的重要高，因為台灣是雙方兵家必爭之地，台灣夾在兩強當中，空前難受、空前安全。

他表示，「空前難受」是因美中雙方都拿台灣當棋子逼對方，最早是中共拿台灣當棋子逼美國，美國被逼了幾十年後想通了，也拿台灣當棋子逼中共，台灣被兩邊玩弄於股掌之中；但從國際關係理論角度來看，空前難受就是空前安全，因為沒有人敢真的動台灣，就算採取各種的動作、軍事嚇阻，也不敢真的打台灣，因為真打的話對方便會翻臉。明居正說明，此次未談台灣問題就是川普認為，沒必要和中共談台灣問題，雷根的六保證中便寫明，美國不和中共談台灣問題，不做調人，不逼台灣與中共和談，美國對台灣軍售時不先和中共磋商，也不改變對台灣主權的立場和態度，所以沒必要和中共談台灣問題。現在問題在於中共是否要先和美國談，但川普先放話台灣就是台灣，很可能就嚇住習近平，使其認為不提台灣問題較好。

從另外角度看，若美國丟掉台灣真的會很難看。第一，台灣是美國的民主夥伴，所以政治上很重要；第二，台灣是美國的經貿夥伴，以質來說台灣可能是第一大貿易夥伴，所以即便台灣總數額排得較低，但美國非台灣不可；第三，美國不能沒有台灣晶片；第四，若美國在戰略上要封鎖中共，勢必需要第一島鏈，而台灣便位於第一島鏈中央；第五，台灣具象徵意義，現在美中競爭最關鍵的就是台灣，若美國把台灣輸掉，美中競爭便已成定局，且若美國在對抗中共競爭中沒守住台灣，亞洲各國將紛紛倒向中共，美國就要離開亞洲。美國1899年想進入亞洲未成，1920年第一次世界大戰結束才進入亞洲，進入亞洲後碰到日本，美日競爭開始，美日大戰後美國搶下太平洋，1945年美國成為亞洲霸主，1945年至今整整80年，萬一美國在美中競爭中輸掉台灣，美國離開亞洲，這80年的布局便全部白費。

