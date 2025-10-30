川習會5大亮點一次看！川普滿分10分給12分

▲美國總統川普（Donald Trump）在空軍一號上暢談川習會的成果，被問到給這次會晤從1到10分打幾分時，川普回答是突破天際的「12分」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今（30）日上午在韓國釜山舉行時隔6年的川習會，雙方進行1小時40分鐘的會談，會後未有聯合聲明與聯合記者會，川普隨即搭機返美。不過，川普在空軍一號上暢談川習會的成果，被問到給這次會晤從1到10分打幾分時，川普回答是突破天際的「12分」。

根據《BBC》報導，川普在空軍一號上對於川習會的要點說明如下：

稀土問題已經解決。據川普說法，稀土問題已經解決，且中國「不會再設置障礙」，但川普沒有透露具體細節。

美方立即降低芬太尼關稅。川普說華盛頓將立即調降之前因芬太尼流入美國而對中國商品加徵的關稅，從20％降至10％。

北京將與黃仁勳接觸。川普說北京將與輝達執行長黃仁勳會談，討論購買晶片的議題，而美國在這些對話中將扮演著「類似裁判」的角色。

明年4月訪美。川普說這次川習會「非常成功」且「令人驚嘆」，稱自己將在明年4月訪問中國，而習近平則將在明年4月之後的某個時間點訪問美國。

談及烏克蘭未談台灣。川普說美國和中國將在烏克蘭戰爭議題上「合作」，但兩國領導人的會談中從未提及台灣問題。

▲川普與習近平30日在韓國釜山會晤。（圖／美聯社／達志影像）

《BBC》報導進一步分析指出，川普關於黃仁勳的說明似乎代表中國將能夠從輝達購買某些先進晶片，雖然川普強調沒有談到新款Blackwell晶片，但任何先進晶片的鬆綁，對於正致力發展高科技經濟的中國來說可能都是一項關鍵議題。

此外，川普說會調降10％芬太尼關稅，並稱如此一來將讓中國商品面臨的關稅從57％降至47％。然而，鑑於美國關稅制度的複雜，具有各種疊加的關稅，不同產業的中國進口商品面臨不同的稅率，因此調降10％芬太尼關稅究竟會對各產業產生哪些具體影響，仍待觀察。

川普在空軍一號上還談到了現在是美國恢復核試驗的「合適」時機，並稱此舉「與其他國家有關」，淡化核試驗與中國的關係。川普沒談到的是TikTok交易，外界原本預期關於TikTok的收購案在這次川習會上會拍板定案，但川普完全沒有提及。

