川習未提台灣 警報未解

全球矚目的川習會落幕，並未如預期的談到台灣，賴政府鬆口氣之於，其實不能掉以輕心，川習這回沒有碰觸台灣議題，明年4月甚至更早，這個敏感神經難免會浮上檯面，從《時代》雜誌點名賴清德是「魯莽領導人」，華府智庫學者更直言，台灣當局脫離地緣政治與軍事現實，有如戰前烏克蘭一樣，台灣的空前危機正在眼前，諸多跡象是台灣主政者無法迴避，甚或粉飾太平。

國際政治趨勢空穴不來風，川普和習近平會面之前，美中貿易談判意外的順暢，除了雙方各自的籌碼妥協，很難不聯想政治層面的「交易」，賴政府不能沒有因應備案，尤其賴政府信心滿滿的日本支柱，萬一未來和川普同步「調整」，台灣即使不是檯面上的「籌碼」，也會淪為美日與北京尋求平衡的「暗盤」，這就是華府智庫說的，台灣不可能不面對現實，問題是要怎麼做。

台灣視為支柱的美國和日本，確實已經有鬆動跡象，高市早苗再怎麼挺台，終究無法和川普唱反調，加上中共四中全會定調，將「推動祖國統一」列為核心目標，王滬寧更端出「七大好處」促統，國台辦也持續喊話。川普是否如外界傳聞，不反對兩岸所謂階段性統一或難預料，至少會更鐵口承諾「一中政策」，甚至將「反對台獨」端上檯面，新加坡總理黃循財對李強表示堅持一中並反對台獨，已經讓民進黨當局跳腳，如果美日都朝向同一指標，全球跟風勢必更加明顯，台灣孤立狀態將雪上加霜，賴政府倘若沒將這個狀況做好沙盤推演，對台灣人民說明備案，無異自欺欺人。

台灣體會國際現實絕非頭一遭，然而面對「川普交易」，至少應有相當的心得與教訓，事實上最佳策略就是靠自己尋求兩岸和平穩定，馬英九主政時期的和睦交流，換來外交休兵的外溢利益，就是最佳範例，賴政府應該慶幸大陸仍維持和統路線，更必須體會美日所謂挺台，只是戰略描述而非戰術保證，對美國利益至上的川普早該死心，對高市早苗也不宜心存幻想。

雖然賴政府也知道，根本阻擋不了台灣與大陸越來越緊密的民間交流往來，更不可能放棄兩岸貿易的紅利，深信美方的支撐只是表面壯膽，一味迎合美國增加防衛預算，卻不提美方積欠台灣的6000億元軍備，川普的「尊重」和盧比歐的「不會丟下」，看中的也是可以需索的金錢和高科技，賴政府不能只有執迷親美親日一個套路，卻沒有備案。

蔡英文主政8年期間，至少還以「兩岸維持現狀」為指針，賴清德上任後卻讓台海陷入空前緊張，甚至已經演變到回不去的狀態，「抗中保台」路線其實已遭台灣選民唾棄，賴政府卻毫無調整跡象，賴的雙十演說不得不配合美國要求有所節制，但隨即推出的政策更顯緊縮，《時代》雜誌和華府智庫的警示，絕非無的放矢，「川普交易」隨時可能放大絕上演，賴政府與其忙著反駁，更必須想妥備案，美國和日本兩大支柱鬆動只是開始，地緣政治和軍事現實的土石流，隨時都可能崩塌，莫等到絕望無援雙手一攤，承受苦難的卻是無辜台灣人民。（作者為資深媒體人）