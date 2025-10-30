川習未討論台灣 美前官員推測2原因對台有利
（中央社記者侯姿瑩華盛頓30日專電）全球矚目的川習會落幕，會中未討論台灣議題。美前官員分析，可能原因包括美方表明不想談，或中方知道川普不會在台灣議題上讓步，這2種情況都對台灣有利。
前官員認為，考量貿易、科技等其他議題，美中也看似無意在台灣議題上進行外交施壓。
美中貿易角力之際，美國總統川普和中國國家主席習近平30日在韓國釜山舉行雙邊會。對於媒體問及會中是否有談到台灣議題，川普會後表示「沒有提到台灣，也沒有拿出來討論」。
曾任白宮國安會中國事務主任的韋德寧（Dennis Wilder）今天接受中央社記者視訊訪問時分析「這對台灣來說是非常好的事」。
其中可能的情況包括川普團隊已告知中方，不想在會中討論台灣議題，另一種情況可能是中方沒提出台灣議題，因為不想聽到川普的回應，也許中方知道川普在台灣議題上不會讓步，不想讓川普有機會在會後向外界展現「中國要求他讓步，但他未答應」。
韋德寧說：「這2種情況都對台灣有利。」
●會談時間相對短暫 貿易科技議題重於台灣議題
美國前外交官、現任策略諮詢公司亞洲集團（The Asia Group）管理合夥人唐偉康（Kurt Tong）受訪指出，通常在這類會晤中，北京都會提出台灣相關議題，藉以重申立場並確保美方不會以為中國在台灣議題上的立場有任何鬆動。
不過他說，可能這次會議議程非常緊湊，雙方要討論的議題很多，「也許真的沒有時間談到台灣議題」若雙方有提到，大概也只是重複過去的相同說法。
曾任美國駐香港及澳門總領事、國務院經濟暨商業事務局首席副助理國務卿等職的唐偉康分析，整體來看，考量美中關係的其他層面，包括貿易和科技議題，目前雙方似乎無意在台灣議題上進行外交施壓。
這場川習會進行約1小時40分鐘，為川普重返白宮以來，首趟亞洲行的重頭戲，也是川習兩人自2019年日本20國集團（G20）峰會以來，首次面對面會晤。
前美國在台協會（AIT）理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）分析，這是一場相對短暫的會晤，扣除翻譯時間後，實際交流時間只剩一半，大概只夠用來進行一般性的對話，由兩位領導人確認美中高層官員先前已達成的共識。
他也說，中方似乎未對台灣議題表現出急迫感。
●美對台立場未見轉變 華府強化東亞同盟對台有利
有鑒於川普交易式（transactional）的外交風格，台灣是否需要擔心未來成為籌碼？唐偉康表示，台灣確實應對美國立場出現變化的可能性保持謹慎或警覺，但從這次川習會來看，沒有跡象顯示出現變化，川普重返執政以來，也幾乎沒有出現證據顯示華府立場轉變。
他指出，川普過去的確曾針對台灣發表過一些帶有交易性意味的言論，但通常是出現在針對美台關係其他層面的抱怨情境中。
現為美國喬治城大學（Georgetown University）學者的韋德寧則強調川普「靠實力確保和平」（peace through strength）的主張。
他觀察，川普這次訪問日本期間，與日本新任首相高市早苗一同登上停靠橫須賀海軍基地的美國航艦「喬治華盛頓號」，高市早苗承諾堅守日美同盟關係及軍事合作關係；川普也和韓國達成一項出人意料的核潛艦協議，「這些都強化了東亞同盟架構，這對台灣是有利的」。
他認為，台灣應會樂見川普在國防議題上展現強硬立場，這其實也是台灣防衛的一環。（編譯：陳亦偉）1141031
其他人也在看
換掉俞大㵢？外交部否認
ＣＮＮ報導，台北方面正積極評估如何爭取川普站在自己的一方，還有多位消息人士指出，我方考量召回現任駐美代表俞大㵢，改派一位...聯合新聞網 ・ 3 小時前
台中豬瘟養豬場特約獸醫紀又銘：2重要線索可查病毒破口
台中市洽興養豬場出現非洲豬瘟疫情，該場特約獸醫師紀又銘被檢方約談，還被依違反跨區簽約受到行政法處分裁罰，他臉書最新一篇貼文指出，養豬場廚餘來源來自梧棲清潔隊，台中港、梧棲漁港漁工或移工，可能丟出疫區的食物，讓清潔隊載走，這是一個追查線索。紀又銘此次並未介入養豬場診斷過程，卻受到波及，他在臉書屢屢發文自由時報 ・ 2 小時前
eGift明年上路 股東領紀念品免排隊
金管會30日公布，集保結算中心將建置電子化紀念品（eGift）服務機制，未來股東透過電子投票平台就可以領取股東會紀念品，尤其是卡片型的紀念品，如超商商品卡、交通票券、餐廳折價券，適合透過線上領取。金管會表示，集保中心預計明年首季系統可以建置完成，企業股東常會就可利用。中時新聞網 ・ 5 小時前
川習會未提台灣 美同意降關稅、大陸稀土管制延後
川普在機上表示，這次會談「滿分10分、我會給12分」，習近平同意採取更強力行動阻止製造芬太尼所需前驅化學品流出。美國將把今年初對中國施加的芬太尼關稅，從20%下調至10%，美國對中國商品關稅因此從57%下調至47%。聯合新聞網 ・ 3 小時前
川習會落幕 中國商務部：美續暫停24%關稅 中暫停稀土管制
川習會今天南韓釜山落幕，中國商務部隨後也主動在官方網站公布中美經貿團隊日前在吉隆坡磋商中達成的成果，包括美國對中國24%關稅繼續暫停一年、美國暫停造船業301調查措施一年，中國也將暫停稀土出口管制措施一年，以及暫停其他相應的反制措施。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前
當兵竟有家長群組！她傻眼「這不是幼稚園」 超瞎對話曝光
傻眼！一名網友在Dcard中發布貼文，透露最近家人當兵因此被拉入家長的群組，結果很多家長都在問記事本早已有的問題，其中一名家長反覆問問題，讓其他人不堪其擾，讓原PO傻眼表示，「當兵不是幼稚園欸」。貼文曝光後，引發網友熱議。鏡報 ・ 20 小時前
金門航空站夜間空難演習 軍方警消等強化跨單位聯繫
（中央社記者吳玟嶸金門30日電）金門航空站今天晚間進行空難災害防救演習，動員金門縣府、金防部、金門醫院等單位約200人參與，確保緊急應變機制順暢，藉演練修正缺失、強化跨單位聯繫及資源整合。中央社 ・ 12 小時前
習近平長高了? 站190公分川普旁竟「一樣高」
習近平長高了? 站190公分川普旁竟「一樣高」EBC東森新聞 ・ 1 小時前
解放的記憶 「女子纏足與日治時期放足運動」線上開展
解放的記憶 「女子纏足與日治時期放足運動」線上開展 【記者蔡富丞/綜合報導】「纏足」作為歷史中延續數百年的身體 […]民眾日報 ・ 8 小時前
荷蘭有望迎首位同志且最年輕總理 超越早前呼聲高的「荷版川普」
據BBC 29日報導，荷蘭提前舉行國會大選，截至目前已有超過9成的選票已經完成統計。帶領中間派「民六六黨」（D66）的葉騰（Rob Jetten）與極右派自由黨（PVV）領袖懷爾德斯（Geert Wilders）激烈纏鬥，雙方在150席國會中各拿下26席，形成勢均力敵的局面。然而，根據出口民調葉騰將獲得領先，懷爾德斯早前也已承認結果，表示並非他所期望，恐至少失去10個席次。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
族裔細分法市議會過關 社區反應不一
要求所有紐約市立機構在收集人口統計資訊時加入額外種族和民族選項的「族裔數據細分修訂(Data Disaggregatio...世界日報World Journal ・ 19 小時前
分析：川習會為貿易戰降溫 未改美中全面競爭態勢
（中央社記者侯姿瑩華盛頓30日專電）美中貿易戰之際，全球矚目的川習會落幕。美前官員分析，這是一場「降溫」會議，雙方都撤回一些懲罰性措施，但沒有任何實質突破進展；在雙方達成全面貿易協議前，還有很長的路要走，美中仍將保持全面競爭態勢。中央社 ・ 2 小時前
政策分歧路線多 荷蘭籌組新內閣長路漫漫
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾30日專電）荷蘭國會大選結果尚未出爐，然而極右派自由黨（PVV）與中間派民六六黨（D66）成為國會兩大黨已是定局。雖然不確定由誰領導籌組聯合政府，但各政黨路線不同，過程勢必波折，恐無法如部分人所願，在耶誕節前夕完成組閣。中央社 ・ 14 小時前
政院拍板《刑法》修正草案 故意殺人、虐童致死判刑逾10年不得假釋
因應司法院釋字第801號解釋、憲法法庭113年度憲判字第2號、第8號判決宣告刑法部分條文違憲，行政院法務部啟動修法作業，擬具相關修正草案，今（30）日經行政院院會討論通過，將分別函請司法院會銜，及函請立法院審議，待修法通過後，更能發揮嚴懲重大犯罪、強化社會安全之目標，同時確保程序正義及落實人權保障。其中修正草案規範，明定故意殺人、殺人未遂或兒虐致死及致重傷案件（犯刑法第286條第6項或第7項之罪），經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，不適用假釋之規定，亦即不得假釋。法務部為期修法周延，參考相關外國立法例，廣納審檢辯學及機關代表意見，擬具修正草案陳報行政院審查。行政院對此修正草案至為重視，為求慎重，密集召開多次審查會議，聽取各機關意見及凝聚跨部會共識，於今日院會討論通過。本次修正草案配合憲法判決意旨檢討修正，並增訂特殊重大暴力犯罪不得假釋規定，發揮刑罰抗衡犯罪功能，確保國人安全及社會治安。相關重點如下：明定行為時及審判中欠缺責任能力不得科處死刑（刑法第63條之1修正條文）法務部說明，因應憲法法庭113年憲判字第8號判決意旨，明定行為時有刑法第19條第2項之情形，或審判時有精神障礙或其他心台灣好新聞 ・ 11 小時前
輝達台灣總部 權利金估百億
輝達（NVIDIA）台灣總部選址進入最終回，台北市長蔣萬安昨（29）日宣布，輝達已明確表示將把總部設於北投士林科技園區T...聯合新聞網 ・ 1 天前
綠營南部選民越來越不爽？媒體人斷言將分裂
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林岱樺有意角逐高雄市長，卻因疑涉貪汙遭起訴，不過，同屬正國會派系的外交部長林佳龍、綠委王義川昨（30）日陸續表態力挺，後續發展引外界高度關注。對此，媒體人謝寒冰昨指...今日新聞NOWNEWS ・ 55 分鐘前
11月新制懶人包：普發一萬現金登記、公費流感、新冠疫苗二階開打、假日急症中心上路
11月新制除了公費流感疫苗開打，在醫療、交通、民生上也有不少變革。Yahoo新聞編輯室整理一系列11月新制，帶你一次了解，11月起有哪些事情需要留意！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 20 小時前
川習會兩強握手難掩經濟困境 受制於國內壓力「貿易戰」陰影仍未散
根據外媒的報導，會晤期間，川普笑稱習近平是個「難纏的談判者」，但仍強調兩人「是朋友」。相較之下，習近平則神情嚴肅地表示：「鑑於兩國國情不同，不可能總是意見一致。作為世界兩大經濟體，出現摩擦是正常的。」經過數月緊張關係後的這場100分鐘會談，未能緩解美中之間的...CTWANT ・ 1 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
川習會更新／會談結束！川普對習近平悄悄話未獲回應 返美途中洩細節
眾所矚目的「川習會」今天(30日)於南韓釜山登場！美國總統川普與中國國家主席習近平稍早會面結束，離開貴賓樓。據外媒快訊，目前人在空軍一號、返美途中的川普，面對記者會達侃侃而談，透露對中關稅降至47%等協議細節，更對此次會面感到非常滿意，在滿分10分的評價中，給出12分。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前