川習未談台灣 中官媒解讀無聲勝有聲1／2原因「川習沒談台灣」 美前官員：都對台灣有利

眾所矚目的川習會落幕，但最讓外界感到意外的是，川普本來預期雙方會談到台灣議題，不過最後整場會談卻根本沒提到台灣，美國前官員對此分析，認為可能是美國不願意討論，或者中國認為川普在台灣議題上不會妥協，所以也選擇避談，不過不管哪一種狀況，對台灣都是利多。

從川習兩人進場前對是否提及台灣已讀不回，到川普離開南韓後，在空軍一號上證實。記者vs.美國總統川普：「（那麼關於台灣問題呢），沒有被提起，台灣完全沒有被提到，事實上根本沒有討論（台灣）」。再加上中國新華社通稿隻字未提，30日這場睽違6年又4個月的川習會，真的沒有談台灣，但中國國防部有話要說。

中國國防部發言人張曉剛：「美方應充分認清售台武器問題的，高度敏感性與嚴重危害性，停止在涉及中國核心利益的問題上玩火，切實將不支持台獨的承諾落到實處」。

先前傳出，中方可能要求美方在台灣問題上讓步以換取貿易協定，華府智庫德國馬歇爾基金會學者葛來儀接受德國媒體專訪坦言，台灣議題對川普而言高風險問題，認為川普可能這次不想談，明年也不想談。彭博社記者：「這些（美中）經濟議題背後潛藏著亞太地區的地緣政治風險，若軍事活動升級，尤其在台灣周邊，勢必會擾亂航運路線與供應鏈」。

另外，白宮國安會前官員表示，美方可能已提前告知北京，不希望討論或中方不願激化矛盾的，避免提及台灣議題，台灣在兩種情況下都受益，至於川普政府自家人美國共和黨人怎麼看？跟川普交情良好的參議員葛蘭姆認為美方對台灣的支持是廣泛而深厚的，有美國媒體引述消息人士說法，川普政府打算以戰略性投資，聚焦台灣不對稱作戰能力，打造豪豬式防衛力量，不激怒北京的情況下形成有效嚇阻。

